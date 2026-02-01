Advertisement
trendingNow13093452
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ 5th T20I: 10 छक्के लगाकर भी पीछे रह गए ईशान किशन...नहीं तोड़ पाए अभिषेक शर्मा का ये तूफानी रिकॉर्ड

IND vs NZ 5th T20I: 10 छक्के लगाकर भी पीछे रह गए ईशान किशन...नहीं तोड़ पाए अभिषेक शर्मा का ये तूफानी रिकॉर्ड

IND vs NZ 5th T20I: टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाना बड़ी बात होती है और अगर शतक छक्कों की बारिश के साथ आए तो यह और खास हो जाता है. कई बार पूरी टीम मिलकर भी एक 20 ओवरों में 10 छक्के नहीं लगा पाती, लेकिन ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें मुकाबले में अकेले ही 10 सिक्स मार दिए, हालांकि वो अभिषेक शर्मा का खास रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan Kishan
Ishan Kishan

IND vs NZ 5th T20I: टीम इंडिया में तूफानी बल्लेबाजों की भरमार है. अभिषेक शर्मा से लेकर शिवम दुबे तक सब ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले 31 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 271 रन ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो इसी अंदाज में बैटिंग करने वाली है.इस मैच में भारत ने 46 रनों से जीत हासिल की और जीत के हीरो शतकवीर ईशान किशन रहे, जिन्होंने 43 बॉल पर 6 चौके और 10 छक्कों के दम पर 103 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर कई रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन वो इस पारी में 10 छक्के लगाने के बाद भी स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का महारिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. अगर किशन के बल्ले से 4 छक्के और निकल जाते तो यह रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

ये रिकॉर्ड है एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का, जो अभिषेक शर्मा के नाम है. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 13 छक्के मारे थे. ईशान किशन ने 31 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 सिक्स मारे. अगर 4 छक्के और वो लगा देते तो इस रिकॉर्ड में अभिषेक शर्मा की बादशाहत खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है. भारत के लिए एक T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में किशन संयुक्त रूप से रोहित शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा के साथ लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. नंबर एक पर अभिषेक का नाम है.

भारत के लिए T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

13- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, 2025*
10- रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, 2017
10- संजू सैमसन बनाम साउथ अफ्रीका, 2024
10- तिलक वर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, 2024
10- ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड, 2026*

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा करने वाले दूसरे विकेटकीपर बैटर बने

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने T20 करियर का छठा शतक ठोका. वो दुनिया में विकेटकीपर के तौर पर T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. इस मामले में साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के ओपनर क्विंटन डी कॉक नंबर एक पर हैं, जिन्होंने बतौर विकेटकीपर बैटर 8 शतक दर्ज किए हैं.

कीवी टीम के खिलाफ सबसे तेज शतक

ईशान किशन अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने कुसल परेरा का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिन्होंने 44 बॉल पर सेंचुरी मारी थी, लेकिन अब किशन ने 42 बॉल पर ये कमाल कर दिखाया. किशन के शतक की खास बात ये भी रही कि वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 5वां शतक बनाने में सफल रहे.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: आखिरकार पूरा हुआ Arshdeep Singh का ये सपना... 31 जनवरी को बना लिया करियर की सुनहरी याद

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले घबराया शेयर मार्केट, 130 प्वाइंट गिरा सेंसेक्स, सोना-चांदी में भी भारी गिरावट
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले घबराया शेयर मार्केट, 130 प्वाइंट गिरा सेंसेक्स, सोना-चांदी में भी भारी गिरावट
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?