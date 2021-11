IND vs NZ: कप्तान रहाणे का बड़ा खुलासा! पहले टेस्ट में ये खिलाड़ी करेगा डेब्यू, लेगा कोहली की जगह

नई दिल्ली: टीम इंडिया कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने वाली है. इस सीरीज के पहले मुकाबले में टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करने वाले हैं क्योंकि नियमित कप्तान विराट कोहली रेस्ट पर हैं. लेकिन इस बात पर बहुत समय से सवाल उठ रहे थे कि कप्तान कोहली की जगह 4 नंबर पर कौनसा बल्लेबाज उतरेगा. अब खुद कप्तान रहाणे ने इस बात का खुलासा कर दिया है.

पहले टेस्ट से ठीक पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस मैच में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर डेब्यू करने वाले हैं. अय्यर को इस सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि सूर्यकुमार यादव और अय्यर में से कौन सा खिलाड़ी पहले टेस्ट में डेब्यू करेगा. अब खुद रहाणे ने कहा है कि पहले टेस्ट में कोहली की जगह पर अय्यर उतरने वाले हैं.

Ind vs NZ, 1st Test: Shreyas Iyer will make his debut, says stand-in skipper Rahane

Read @ANI Story | https://t.co/4X4VmC4vTx#INDvNZ #Rahane pic.twitter.com/iIeq2JAoQj

— ANI Digital (@ani_digital) November 24, 2021