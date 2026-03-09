Advertisement
IND vs NZ Final: कोच गौतम गंभीर ने जीत लिया दिल...इन 2 दिग्गजों को समर्पित कर दी ऐतिहासिक जीत, खुद नहीं लिया क्रेडिट

IND vs NZ Final: कोच गौतम गंभीर ने जीत लिया दिल...इन 2 दिग्गजों को समर्पित कर दी ऐतिहासिक जीत, खुद नहीं लिया क्रेडिट

Gautam Gambhir: चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर ने जीत का श्रेय खुद नहीं लिया, बल्कि उन दिग्गजों को दिया है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के सिस्टम को मजबूत बनाया है. गंभीर ने माना कि ये जीत मजबूत सिस्टम की मेहनत का नतीजा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:12 AM IST
फोटो क्रेडिट- (x/@mufaddal_vohra)
फोटो क्रेडिट- (x/@mufaddal_vohra)

Gautam Gambhir: 8 मार्च की शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने इतिहास रचा. न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर उसने टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता. टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियन बनी है. इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर थे. गंभीर ने कोच बनने के बाद से टीम इंडिया में कई बदलाव किए, जिसके चलते उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने खिताब जीता तो आलोचकों के मुंह बंद हो गए. यह जीत गंभीर के लिए बेहद खास रही. उनकी दो साल की मेहनत रंग लाई है. चैंपियन बनने के बाद जब गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने अपने बयान से सभी का दिल जीत लिया. गंभीर ने इस जीत का क्रेडिट खुद नहीं लिया.

दरअसल, टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2026 का सरताज बनाने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर अपने पुराने 'अंदाज' में नजर आए. न्यूजीलैंड को फाइनल में रौंदने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह केवल ड्रेसिंग रूम के प्रति जवाबदेह हैं, सोशल मीडिया के प्रति नहीं. जीत के जश्न के बीच गंभीर ने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी इस कामयाबी को पूर्व कोच राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को समर्पित कर दिया. गंभीर ने कप्तान सूर्या की भी जमकर तारीफ की है.

द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को समर्पित की ट्रॉफी

गौतम गंभीर ने कहा कि यह ट्रॉफी पूर्व कोच राहुल द्रविड़, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को समर्पित है. उन्होंने कहा, 'मैं यह ट्रॉफी राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को समर्पित करूंगा. राहुल भाई को भारतीय टीम को एक जगह पर लाने के लिए और लक्ष्मण को CoE में पाइपलाइन बनाने के लिए. अजीत अगरकर ने बहुत आलोचना झेली और बहुत ईमानदारी से काम किया. और जय भाई को भी धन्यवाद.'

जय शाह ने मुश्किल वक्त में साथ दिया- गंभीर

गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के पूर्व सचिव और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मुखिया जय शाह का स्पेशली धन्यवाद किया है. गंभीर ने खुलासा किया कि जब मैं अपने कार्यकाल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, मैं न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका से (2024 और 2025 में घरेलू टेस्ट सीरीज में हार) हार गया था, तो उन्होंने मुझे फोन किया. गंभीर ने बताया, 'मेरे सबसे मुश्किल वक्त में बहुत कम लोगों ने मुझे फोन किया था. असल में सिर्फ जय भाई ने ही कॉल किया. उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए इतना भरोसा दिखाया, जबकि मेरे पास न तो किसी फ्रेंचाइजी का हेड कोच बनने का अनुभव था, न ही किसी टीम का. फिर भी उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी. इसलिए इन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया. जब तक ये लोग (जैसे जय भाई) साथ हैं, तब तक इंडियन क्रिकेट बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है.'

आलोचकों को दिया करारा जवाब

गंभीर ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि वह केवल ड्रेसिंग रूम में मौजूद लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों के लिए नहीं. गंभीर ने कहा, 'मेरी जवाबदेही सोशल मीडिया पर लोगों के लिए नहीं है. मेरी जवाबदेही उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद उन 30 लोगों के लिए है. एक कोच उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम. खिलाड़ियों ने मुझे ऐसा कोच बनाया है जो आज मैं हूं.' गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा, 'सूर्या ने मेरा काम आसान कर दिया.

