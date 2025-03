क्या संन्यास लेने वाले हैं रवींद्र जडेजा? विराट कोहली ने लगाया गले तो फैंस को आ गई स्टीव स्मिथ की याद

India vs New Zealand Final: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कई दिग्गजों का वनडे करियर समाप्त हो रहा है. इसमें सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ का है. भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में हार के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उस मैच में विराट कोहली ने उन्हें गले लगाया था. उसके बाद यह बात सामने आई कि विराट को पहले स्मिथ ने रिटायरमेंट के बारे में बता दिया था. अब कुछ ऐसा ही भारत-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच के दौरान दिखाई दिया.

विराट ने लगाया गले

विराट ने स्मिथ की तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान रवींद्र जडेजा को भी गले लगा दिया. जडेजा ने जब अपने 10 ओवर पूरे किए तो विराट उनके पास गए और उन्हें गले लगाया. इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को वायरल कर दिया और इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि जडेजा का शायद यह आखिरी वनडे मैच है. हालांकि, अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि यह उनका आखिरी वनडे मैच है.

जडेजा की खतरनाक बॉलिंग

फाइनल में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने रविवार (9 मार्च) को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा. जडेजा ने खतरनाक बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 की इकोनॉमी रेट से रन दिए. 10 ओवर में उन्हें एक सफलता मिली. उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज टॉम लाथम को आउट किया. लाथम ने ग्रुप राउंड के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में शानदार शतक लगाया था.

The way Virat hugged Jadeja after the completion of his 10 overs felt something different than usual, is this a sign that it's his last match? pic.twitter.com/zLPL9dUrfD

— PH Nika (@Nika_no_Gami) March 9, 2025