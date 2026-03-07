IND vs NZ Final: इतिहास रचने से सिर्फ 3 कदम दूर हैं अक्षर पटेल...Final में तोड़ सकते हैं युजवेंद्र चहल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Axar Patel can break Yuzvendra Chahal record: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया फाइनल में एंट्री कर चुकी है. टीम को यहां तक पहुंचाने में लगभग सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा है. अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में विल जैक्स का बाउंड्री लाइन पर अद्भुत कैच लेकर मैच का रुख पलट दिया था. उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे की मदद से यह कैच पूरा किया था. अब 8 मार्च को होने वाली खिताबी जंग में बापू के नाम से फेमस अक्षर के पास इतिहास रचने का मौका है.

अगर पटेल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 3 विकेट निकाल दिए तो वो युजवेंद्र चहल का महारिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे. अक्षर के पास भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बनने का मौका है. चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए थे, जबकि अक्षर अब तक 93 मैचों में 94 विकेट ले चुके हैं. उन्हें नंबर 1 पर काबिज होने के लिए 3 विकेट की दरकार है. वो इस टी20 विश्व कप में टीम के उपकप्तान भी हैं.

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज

युजवेंद्र चहल- 80 मैच, 96 विकेट

कुलदीप यादव- 54 मैच, 95 विकेट

अक्षर पटेल- 93 मैच, 94 विकेट

रविचंद्रन अश्विन- 65 मैच, 72 विकेट

वरुण चक्रवर्ती- 44 मैचों, 72 विकेट

अक्षर पटेल ने इस एडिशन में कितना योगदान दिया?

टीम इंडिया ने अब तक 8 मैच खेले, लेकिन अक्षर को सिर्फ 6 मैचों में मौका मिला. इनमें उन्होंने कुल 8 विकेट निकाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्ले से सिर्फ 2 रन बनाए थे, जबकि तीन ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट भी निकाले थे और फील्डिंग में 2 शानदार कैच भी लिए थे. अब देखना होगा कि खिताबी जंग में अक्षर कितना योगदान दे पाएंगे.

