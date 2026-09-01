न्यूजीलैंड दौरे की बड़ी तैयारी, क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाड़ियों का होगा 'टेस्ट', शेड्यूल का ऐलान

India A vs New Zealand A: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. इसी को ध्यान में रखते हुए उसने इंडिया 'ए' टीम का मैच वहां तय किया है. न्यूजीलैंड में टीम तीन मैचों की फर्स्ट-क्लास (चार दिवसीय) सीरीज खेलेगी. सीरीज के सभी मैच क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 24 अक्तूबर को होगी.
तीन रेड-बॉल मैच भारतीय सीनियर टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों के दौरे से पहले तैयारी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण अभ्यास साबित होंगे. इस सीरीज के जरिए इंडिया 'ए' टीम के खिलाड़ियों को वहां के स्थानीय मौसम और परिस्थितियों में ढलने का मौका मिलेगा. इसके अलावा उन खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस मिलेगी जो राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की उम्मीद कर रहे हैं.
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने घरेलू फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट 'प्लंकेट शील्ड' के आगामी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इंडिया 'ए' के इस कार्यक्रम को भी शामिल किया है. यह इस प्रतियोगिता का 101वां सीजन है. न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान के अनुसार, उनका यह घरेलू रेड-बॉल सीजन काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसमें घर पर भारत और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया का विदेशी दौरा भी शामिल है. बोर्ड का कहना है कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस इंडिया 'ए' सीरीज से उनके घरेलू रेड-बॉल समर को एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय स्तर का रोमांच मिलेगा.
भारतीय टीम ने अतीत में भी सीनियर टीम के मुख्य दौरे से पहले तैयारी के लिए इंडिया 'ए' टीम को भेजने का ऐसा ही रास्ता अपनाया है. उदाहरण के तौर पर, हाल ही में हुए श्रीलंका दौरे से पहले भारत 'ए' सेटअप के कई युवा खिलाड़ियों- जैसे ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और गुरनूर बराड़ ने सीनियर टीम के वहां पहुंचने से पहले ही प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव हासिल किया था.
इंडिया 'ए' की यह सीरीज सीनियर भारतीय टीम के एक व्यस्त न्यूजीलैंड दौरे का हिस्सा है. भारतीय सीनियर टीम को इस दौरे पर कुल 5 टी20 इंटरनेशनल, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में 19 से 23 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा.
वर्तमान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में भारतीय टीम पांचवें स्थान पर बनी हुई है, जबकि न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर काबिज है. यह आगामी सीरीज भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पिछले टेस्ट अनुभव के कड़वे इतिहास को बदलने का भी एक बड़ा मौका होगी. दरअसल, साल 2024-25 में जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी, तब उन्होंने भारतीय मैदानों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 3-0 से टेस्ट सीरीज का सूपड़ा साफ कर दिया था.