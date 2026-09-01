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न्यूजीलैंड दौरे की बड़ी तैयारी, क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाड़ियों का होगा 'टेस्ट', शेड्यूल का ऐलान

India A vs New Zealand A: भारत 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' के बीच 24 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में तीन मैचों की फर्स्ट-क्लास सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 01, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:32 PM IST
न्यूजीलैंड दौरे की बड़ी तैयारी, क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाड़ियों का होगा 'टेस्ट', शेड्यूल का ऐलान
Image Credit: भारत के बल्लेबाज साई सुदर्शन. Photo Credit: SLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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