क्रिकेट

'मैदान पर तूफान, दिल में मातम... इन 2 करीबियों की मौत का गम छुपाकर ईशान ने खेली तूफानी पारी, देश को बनाया चैंपियन'

IND vs NZ,  Ishan Kishan: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर ईशान किशन ने टी20 विश्व कप 2026 में बल्ले से गर्दा उड़ाया. फाइनल में उन्होंने 25 बॉल पर 54 रन ठोके. जब वो यह पारी खेल रहे थे जब अपने अंदर एक गम छुपाए हुए थे. मैच के बाद उन्होंने जब इस गम को दुनिया के सामने रखा तो हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:11 AM IST
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
IND vs NZ,  Ishan Kishan: ईशान किशन को सलाम है... वो यह सलाम डिजर्व करते हैं. टी20 विश्व कप 2026 में ईशान किशन ने जिस अंदाज में खेला वो काबिले तारीफ है. वो लगभग हर मैच में टीम इंडिया के लिए बढ़िया शुरुआत दिलाते रहे. जब ये खिलाड़ी फाइनल में बैटिंग कर रहा था और फिर बाउंड्री पर चीते जैसी फुर्ती से कैच लपक रहा था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किशन किस गहरे दर्द को अपने भीतर दबाए बैठे हैं. मैच के बाद जब पूरा देश जीत के जश्न में डूबा था, ईशान के घर में मातम छाया हुआ था, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक 24 घंटे पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे ने ईशान की कजिन और उनके पति को छीन लिया. इसके बावजूद ईशान देश के लिए मैदान पर उतरे और फाइनल में 25 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर जीत में खास योगदान दिया.

मैच के बाद ईशान किशन इमोशनल दिखे. उन्होंने यह जीत कुछ घंटे पहले ही उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी बहन को डेडिकेट की. ईशान किशन ने कहा, 'गेम से पहले, मैंने अपनी कजिन बहन को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया. मैंने उसके लिए अच्छा खेला. मैंने हार्दिक भाई से बात की, उन्होंने कहा कि टीम को आगे रखो. मैं यह जीत उसे डेडिकेट करता हूं और आज विमेंस डे है, इसलिए यह और भी खास हो जाता है.'

पिता भी स्टेडियम नहीं पहुंच सके

टी20 विश्व कप 2026 में ईशान के पिता प्रणव पांडे, जो अपने बेटे को अहमदाबाद के स्टेडियम में वर्ल्ड कप उठाते देखना चाहते थे, वो सड़क हादसे की खबर मिलते ही एयरपोर्ट से ही सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गए. जब किशन को उनकी कजिन बहन की मौत की खबर मिली थी तब वो बुरी तरह टूट चुके थे. वह अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन सामने देश की उम्मीदें और 'वर्ल्ड कप' खड़ा था. ईशान एक पेशेवर योद्धा की तरह मैदान पर उतरे और अपनी आतिशी बल्लेबाजी से देश को चैंपियन बना दिया. यही वजह है कि पूरा देश ईशान के इस 'त्याग' और 'जज्बे' को सलाम कर रहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल से ठीक 1 दिन पहले ईशान किशन की कजिन और उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. किशन के पिता बेटे का फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे, लेकिन इस दर्दनाक घटना के चलते वो एयरपोर्ट से ही सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गए, जहां सड़क हादसा हुआ. बताया गया है कि ईशान की बहन और जीजा एक शादी में जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई. हादसे में उनके दोनों छोटे बच्चे सुरक्षित बच गए.

टी20 विश्व कप 2026 में ईशान किशन ने क्या किया?

टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ईशान किशन ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 25 बॉल पर 54 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी ने भारत को 255 रनों के टोटल तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया. इसके बाद किशन ने फील्डिंग में 3 शानदार कैच लपके. इस पूरे एडिशन में किशन ने 9 मैच खेलकर 35.22 की औसत से कुल 317 रन बनाए, जिसमें 33 चौके और 18 छक्के शामिल हैं. किशन ने इस एडिशन में 193.29 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. वो चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

T20 World Cup 2026Ishan Kishan

