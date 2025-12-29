फिट हुआ टीम इंडिया का खूंखार बल्लेबाज, पहले विजय हजारे ट्रॉफी, फिर NZ के खिलाफ मचा सकता तबाही

Shreyas Iyer: नए साल 2026 से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी है. पिछले 2 महीने से क्रिकेट मैदान से दूर रहने वाला एक स्टार खिलाड़ी ठीक हो गया है. वो जल्द ही मैदान पर उतर सकता है. सबकुछ ठीक रहा तो वो जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में विजय हजारे ट्रॉफी में दो मैच खेलने उतरेगा और फिर टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तबाही मचा सकता है. ये वही खिलाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे 2025 पर वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गया था. जी हां, यहां श्रेयस अय्यर की बात हो रही है, जो टीम इंडिया के उपकप्तान के रोल में नजर आए थे. अब एक बार फिर ये खूंखार बल्लेबाज वनडे टीम में लौटने को तैयार है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगर आखिरी वक्त पर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर का चयन लगभग तय माना जा रहा है. इस वक्त वह बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ट्रेनिंग कर रहे हैं और 30 दिसंबर तक वहीं रहने की संभावना है. इसके बाद श्रेयस अय्यर 2 जनवरी को जयपुर में मुंबई की विजय हजारे ट्रॉफी टीम से जुड़ेंगे. वह 3 और 6 जनवरी को होने वाले मुकाबलों में मुंबई के लिए खेल सकते हैं. इसके बाद 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं.

बल्लेबाजी में कोई तकलीफ नहीं

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर ने 23 दिसंबर को मुंबई में करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी की थी और उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई. इसके बाद वह आगे के आकलन के लिए CoE पहुंचे. चोट से उबरने के बाद उन्होंने नियमित फिटनेस ट्रेनिंग और जिम वर्क भी शुरू कर दिया है. पेट में लगी गंभीर चोट के कारण श्रेयस अय्यर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से बाहर रहना पड़ा था.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी के मुताबिक, श्रेयस को लेकर लगातार सकारात्मक अपडेट मिल रहे हैं. उन्होंने नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी की है. किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं की है. अंतिम कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगा, लेकिन संकेत अच्छे हैं.

अय्यर आए तो कौन होगा बाहर?

वनडे टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर आई ये गुड न्यूज टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. अय्यर की वापसी से मिशन 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को मजबूती मिलेगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार फॉर्म में होने के बीच, नंबर-4 पर अय्यर की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगी. श्रेयस की गैरमौजूदगी में इस पोजिशन पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ को आजमाया गया था. उन्होंने शतक जरूर लगाया, लेकिन जब श्रेयस अय्यर लौटेंगे तो प्लेइंग इलेवन में 2 दाएं हाथ के बल्लेबाजों को फिट करना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि टीम से ऋतुराज गायकवाड़ की छुट्टी हो सकती है.

श्रेयस अय्यर को किस बात का इंतजार?

अब सेलेक्टर्स को श्रेयस अय्यर को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आखिरी मंजूरी का इंतजार है. उधर फैंस न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. यह ऐलान 3 या फिर 4 जनवरी को हो सकता है. टीम सेलेक्शन को लेकर आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को टी20 वर्कलोड को देखते हुए आराम दिया जा सकता है. वहीं, दूसरे विकेटकीपर को लेकर भी चर्चा है. ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं, जिससे सेलेक्टर्स के सामने सुखद सिरदर्द खड़ा हो गया है.

अय्यर क्यों मैदान से बाहर थे?

बता दें कि दाएं हाथ के स्टार बैटर श्रेयस अय्यर की चोट ज्यादा गंभीर थी. 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे मैच में उन्हें यह चोट लगी थी. डाइविंग कैच की कोशिश करते वक्त श्रेयस अय्यर को पेट की पसलियों में चोट लग गई थी, जिससे उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग हुई थी. इसके बाद सिडनी में उनकी सर्जरी भी हुई थी. जिसके बाद श्रेयस अय्यर का रिहैब शुरू हुआ था. वो दो महीने से मैदान से दूर हैं. अब उनकी वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है.

