पाकिस्तानी दिग्गज इंजमाम को पछाड़ने वाले हैं रोहित, 223 रन बनाते ही टूटेगा ये खास रिकॉर्ड, हासिल करेंगे बड़ा मुकाम

12000 ODI runs milestone: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वनडे सीरीज होगी. इस सीरीज में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपने जिगरी विराट कोहली के साथ एक बार फिर जलवा दिखाते नजर आएंगे. दोनों दिग्गज मिशन 2027 विश्व कप को लेकर चल रहे हैं. दोनों 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ना सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि भारत को खिताब दिलाकर एक यादगार विदाई लेना चाहते हैं. 2025 में रोहित-विराट दोनों ने ही कमाल की बैटिंग की थी. फैंस को उम्मीद है कि इसे वो 2026 में भी जारी रखेंगे.

जब रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज में उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक खास मुकाम होगा. वो वनडे क्रिकेट में 12000 रनों का बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं उनके पास वनडे के 2 दिग्गज क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड ब्रेक करने का बढ़िया मौका भी है. रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्ले से जलवा दिखाकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक और साउथ अफ्रीका के लीजेंड ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं.

रोहित वनडे में कितने रन बना चुके हैं?

रोहित शर्मा अब तक 279 वनडे में 11516 रन बना चुके हैं. जिसमें 33 शतक और 61 फिफ्टी भी शामिल हैं. उन्हें 12 हजार वनडे पूरे करने के लिए अभी 484 रनों की दरकार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे होना है और अगर रोहित शर्मा का बल्ला चल गया तो वह नए साल यानी 2026 के पहले ही महीने में 12000 वनडे रनों का आंकड़ा छू लेंगे. रोहित शर्मा से पहले टीम इंडिया के लिए यह कमाल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कर चुके हैं, जबकि पूरे दुनिया में कुल 6 बल्लेबाजों ने यह मुकाम हासिल किया हुआ है.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय

सचिन तेंदुलकर (भारत)- 463 मैचों में 18,426 रन

विराट कोहली (भारत)- 308 मैचों में 14,557 रन

रोहित शर्मा (भारत)- 279 मैचों में 11,516 रन

सौरव गांगुली (भारत)- 308 मैचों में 11,221 रन

राहुल द्रविड़ (भारत)- 340 मैचों में 10,768 रन

कैलिस-इंजमाम का रिकॉर्ड टूटना लगभग तय

अगर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 484 रन बनाकर 12000 रन पूरे कर लिए तो वो साउथ अफ्रीका दिग्गज जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे. कैलिस ने जहां वनडे के 328 मैचों में 11,579 रन बनाए हैं तो वहीं इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान के लिए 378 मैचों में 11,739 रन किए थे. 223 रन बनाते ही रोहित, इंजमाम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वहीं 64 रन बनाते ही कैलिस का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर (भारत)- 463 मैचों में 18,426 रन विराट कोहली (भारत)- 308 मैचों में 14,557 रन कुमार संगकारा (श्रीलंका)- 404 मैचों में 14,234 रन रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 375 मैचों में 13,704 रन सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 445 मैचों में 13,430 रन महेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 448 मैचों में 12,650 रन इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)- 378 मैचों में 11,739 रन जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)- 328 मैचों में 11,579 रन रोहित शर्मा (भारत)- 279 मैचों में 11,516 रन सौरव गांगुली (भारत)- 308 मैचों में 11,363 रन

