Advertisement
trendingNow13061110
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तानी दिग्गज इंजमाम को पछाड़ने वाले हैं रोहित, 223 रन बनाते ही टूटेगा ये खास रिकॉर्ड, हासिल करेंगे बड़ा मुकाम

पाकिस्तानी दिग्गज इंजमाम को पछाड़ने वाले हैं रोहित, 223 रन बनाते ही टूटेगा ये खास रिकॉर्ड, हासिल करेंगे बड़ा मुकाम

12000 ODI runs milestone: रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 12 हजार रनों के बेहद करीब हैं. 2026 में अगर वह लगातार खेलते रहे, तो यह आंकड़ा आसानी से पार कर सकते हैं. ऐसा करने वाले वह भारत के गिने-चुने बल्लेबाजों में शामिल हो जाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

12000 ODI runs milestone: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वनडे सीरीज होगी. इस सीरीज में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपने जिगरी विराट कोहली के साथ एक बार फिर जलवा दिखाते नजर आएंगे. दोनों दिग्गज मिशन 2027 विश्व कप को लेकर चल रहे हैं. दोनों 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ना सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि भारत को खिताब दिलाकर एक यादगार विदाई लेना चाहते हैं. 2025 में रोहित-विराट दोनों ने ही कमाल की बैटिंग की थी. फैंस को उम्मीद है कि इसे वो 2026 में भी जारी रखेंगे.

जब रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज में उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक खास मुकाम होगा. वो वनडे क्रिकेट में 12000 रनों का बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं उनके पास वनडे के 2 दिग्गज क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड ब्रेक करने का बढ़िया मौका भी है. रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्ले से जलवा दिखाकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक और साउथ अफ्रीका के लीजेंड ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं.

रोहित वनडे में कितने रन बना चुके हैं?

रोहित शर्मा अब तक 279 वनडे में 11516 रन बना चुके हैं. जिसमें 33 शतक और 61 फिफ्टी भी शामिल हैं. उन्हें 12 हजार वनडे पूरे करने के लिए अभी 484 रनों की दरकार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे होना है और अगर रोहित शर्मा का बल्ला चल गया तो वह नए साल यानी 2026 के पहले ही महीने में 12000 वनडे रनों का आंकड़ा छू लेंगे. रोहित शर्मा से पहले टीम इंडिया के लिए यह कमाल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कर चुके हैं, जबकि पूरे दुनिया में कुल 6 बल्लेबाजों ने यह मुकाम हासिल किया हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय

  • सचिन तेंदुलकर (भारत)- 463 मैचों में 18,426 रन
  • विराट कोहली (भारत)- 308 मैचों में 14,557 रन
  • रोहित शर्मा (भारत)- 279 मैचों में 11,516 रन
  • सौरव गांगुली (भारत)- 308 मैचों में 11,221 रन
  • राहुल द्रविड़ (भारत)- 340 मैचों में 10,768 रन

कैलिस-इंजमाम का रिकॉर्ड टूटना लगभग तय

अगर रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 484 रन बनाकर 12000 रन पूरे कर लिए तो वो साउथ अफ्रीका दिग्गज जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे. कैलिस ने जहां वनडे के 328 मैचों में 11,579 रन बनाए हैं तो वहीं इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान के लिए 378 मैचों में 11,739 रन किए थे. 223 रन बनाते ही रोहित, इंजमाम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वहीं 64 रन बनाते ही कैलिस का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे.

ये भी पढ़ें: 2026 के पहले ही मैच में सौरव गांगुली का ये रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे विराट कोहली, इतिहास रचने से सिर्फ 1 कदम दूर

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

  1. सचिन तेंदुलकर (भारत)- 463 मैचों में 18,426 रन
  2. विराट कोहली (भारत)- 308 मैचों में 14,557 रन
  3. कुमार संगकारा (श्रीलंका)- 404 मैचों में 14,234 रन
  4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 375 मैचों में 13,704 रन
  5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 445 मैचों में 13,430 रन
  6. महेला जयवर्धने (श्रीलंका)- 448 मैचों में 12,650 रन
  7. इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)- 378 मैचों में 11,739 रन
  8. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)- 328 मैचों में 11,579 रन
  9. रोहित शर्मा (भारत)- 279 मैचों में 11,516 रन
  10. सौरव गांगुली (भारत)- 308 मैचों में 11,363 रन

ये भी पढ़ें: Most international runs: क्रिकेट की दुनिया के 5 महान बल्लेबाज, जिन्होंने ठोके हजारों रन, विराट कोहली से आगे हैं सिर्फ ये 2 दिग्गज

ये भी पढ़ें: अब क्रिकेट में नहीं दिखेगी 'जय-वीरू' की जोड़ी, दोनों दिग्गजों ने टेस्ट में 42 शतक ठोक मचाई तबाही

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZRohit Sharma

Trending news

यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार