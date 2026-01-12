IND vs NZ: वाशिंगटन सुंदर पूरी सीरीज से बाहर, 26 साल के तूफानी खिलाड़ी की चमकी किस्मत , BCCI ने पहली बार बुलाया

IND vs NZ ODI Series: टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के आगाज से अब तक उसे 2 बड़े झटके लग चुके हैं. सबसे पहला झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा था, जो सीरीज से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन में चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे. दूसरा बड़ा झटका वडोदरा में हुए पहले वनडे के दौरान लगा, जिसमें ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए. साइड स्ट्रेन की वजह से वह सीरीज के बचे हुए दो मैच नहीं खेल पाएंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान भी कर दिया है. बीसीसीआई ने दिल्ली के धाकड़ ऑलराउंडर आयुष बडोनी को मौका दिया है. 26 साल का यह खिलाड़ी हाल में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेल रहा है. यह वही खिलाड़ी है, जिसे खोजने में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का अहम रोल रहा है. जब गौतम गंभीर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे, तभी उन्होंने इस खिलाड़ी को खोजा था. उस सीजन लखनऊ की टीम में बडोनी को लगातार मौके मिले थे, जिस पर आयुष खरे भी उतरे थे.

कौन हैं आयुष बडोनी?

आयुष बडोनी दाएं हाथ के तूफानी खिलाड़ी हैं. वह बढ़िया बल्लेबाजी करने के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले आयुष आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी जलवा दिखा चुके हैं. वह मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना सकते हैं. जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. यह पहली बार है जब उन्हें बीसीसीआई की तरफ से बुलावा आया है.

क्या है आयुष बडोनी की खासियत?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस खासियत के चलते बडोनी को टीम में लाया गया है? तो जान लीजिए कि वह नंबर 3 से लेकर 7 तक बल्लेबाजी कर सकते हैं. पारी को संभालना हो या फिर फिनिश करना, बडोनी यह काम बखूबी करते हैं. दिल्ली के लिए वह कई मौकों पर वन-मैन आर्मी की तरह टीम को जीत दिला चुके हैं. बल्ले से घातक होने के साथ ही यह खिलाड़ी गेंद से भी कई बार मैच पलट चुका है. वह प्रोफेशनल क्रिकेट में कुल 57 विकेट निकाल चुके हैं.

आयुष बडोनी का घरेलू करियर

आयुष का घरेलू क्रिकेट करियर काफी अच्छा रहा है. वह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी माने जाते हैं. अब तक 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 57.96 की औसत से 4 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 1681 रन बना चुके हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में इस ऑलराउंडर के नाम 22 पारियों में 36 से ज्यादा की औसत से कुल 693 रन दर्ज हैं. 50 ओवर के इस फॉर्मेट में वह 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. वहीं टी20 के 79 मैचों में उन्होंने 1788 रन बनाए हैं.

बचे हुए 2 मैचों के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और आयुष बडोनी.

