Advertisement
trendingNow13070425
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका...83 रन बनाते ही तोड़ देंगे शिखर धवन का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ: श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका...83 रन बनाते ही तोड़ देंगे शिखर धवन का ये महारिकॉर्ड

Shreyas Iyer: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है. पहला मुकाबला वड़ोदरा के स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में श्रेयस अय्यर इतिहास लिखने उतरेंगे. उनके निशाने पर एक धांसू रिकॉर्ड है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer: नए साल 2026 में टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरने जा रही है. आज से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला मुकाबला वड़ोदरा में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं और प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उनकी जगह तय मानी जा रही है. करीब 5 महीने बाद टीम इंडिया में लौटने वाले अय्यर इस सीरीज के पहले ही मैच में इतिहास रच सकते हैं. उनके पास विराट कोहली और शिखर धवन जैसे दिग्गजों का एक महारिकॉर्ड ब्रेक करने का बढ़िया मौका है.

श्रेयस अय्यर अगर पहले ही वनडे में 83 रन बना लेते हैं तो वनडे में भारत के लिए सबसे बड़ा और धांसू रिकॉर्ड बना देंगे. फिलहाल ये रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है. ये रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 3000 रनों का, जिस पर फिलहाल धवन का कब्जा है, जिन्होंने 72 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि विराट कोहली ने यहां तक पहुंचने के लिए 75 पारियां ली थीं. अब अय्यर 68वीं पारी में यह कमाल करके दोनों से आगे निकल सकते हैं.

3000 वनडे रन से सिर्फ 83 रन दूर

दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अब तक 73 वनडे मैचों की 67 पारियों में 47.81 की शानदार औसत से 2917 रन बनाए हैं. उन्हें 3000 रन पूरे करने के लिए 83 रनों की दरकार है. अगर पहले वनडे में उन्होंने 83 रन बना दिए तो वो इतिहास रच देंगे. वो भारत के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन पूरे करने वाले बैटर बन जाएंगे. अय्यर नंबर 4 पर बैटिंग करते आए हैं. इसलिए इस पोजीशन पर आकर सबसे तेज 3000 रनों का आंकड़ा छूना अपने आप में बड़ी बात होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है नंबर 1?

अय्यर का अगर पहले वनडे में बल्ला चल गया और उन्होंने 83 रन बना लिए तो वो वर्ल्ड क्रिकेट में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 3000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 57 पारियों में 3000 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर शाई होप, फखर जमान और इमाम-उल-हक का नाम है, जिन्होंने 67 पारियां ली थीं. बाबर आज़म चौथे नंबर पर हैं, जिन्हें 68 पारियां लगी थीं. अब अय्यर 68वीं पारी में 83 रन बनाकर बाबर की बराबरी कर सकते हैं.

वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर

हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका)- 57 पारियां

शाई होप (वेस्टइंडीज)- 67 पारियां

फखर जमान (पाकिस्तान)- 67 पारियां

इमाम-उल-हक (पाकिस्तान)- 67 पारियां

बाबर आजम (पाकिस्तान)- 68 पारियां

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: ऋषभ पंत की जगह लेने को तैयार ये 2 तूफानी खिलाड़ी, ठोकते हैं बड़े-बड़े छक्के, किसकी लगेगी लॉटरी?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?