IND vs NZ: ऋषभ पंत की जगह लेने को तैयार ये 2 तूफानी खिलाड़ी, ठोकते हैं बड़े-बड़े छक्के, किसकी लगेगी लॉटरी?

Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: ऋषभ पंत की जगह लेने को तैयार ये 2 तूफानी खिलाड़ी, ठोकते हैं बड़े-बड़े छक्के, किसकी लगेगी लॉटरी?

Rishabh Pant: भारत -न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ऋषभ पंत सीरीज से बाहर हो गए हैं. आइए जानते हैं कि पंत की जगह टीम इंडिया में किसे एंट्री मिल सकती है.

Jan 11, 2026, 06:40 AM IST
injured Rishabh Pant
Rishabh Pant: 11 जनवरी 2025 यानी आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत को चोट लगी, जिसके बाद वह इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है, हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक पंत की इंजरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. पंत के बाहर होने के बाद उन तूफानी खिलाड़ियों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है, जिन्होंने हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट में बल्ले से तबाही मचा रखी है. उनके बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर पंत को क्या हुआ है?

ऋषभ पंत को क्या हुआ है?

ऋषभ पंत शनिवार को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी एक गेंद उनके शरीर पर लगी थी. क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट्स के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए उन्हें कमर के ठीक ऊपर (वेस्ट के पास) गेंद लगी थी, जिसके बाद वह दर्द में दिखे थे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया था. ऋषभ लगातार चोटों से परेशान रहे हैं. 2025 में इंग्लैंड दौरे पर भी पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान दाहिने पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वह सीरीज से बाहर हुए थे. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज से टीम इंडिया में वापसी की थी, लेकिन अब फिर चोटिल हो गए हैं.

2024 में आखिरी बार खेले थे वनडे

बाएं हाथ के विकेटकीपर-बैटर ऋषभ पंत ने साल 2018 में वनडे डेब्यू किया था. वह 2024 में आखिरी बार इस फॉर्मेट में दिखे थे. अपने करियर के 31 वनडे मैचों में कुल 871 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी शामिल हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वह केएल राहुल के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किए गए थे. चूंकि अब वह बाहर हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जा सकता है. नीचे जानिए 2 बड़े दावेदारों के बारे में, जो पंत की जगह लेने को तैयार हैं.

1. ध्रुव जुरेल

दाएं हाथ का यह तूफानी विकेटकीपर इन दिनों बढ़िया फॉर्म में हैं. वह विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में 7 मैच खेलकर 93.00 की औसत से 558 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 फिफ्टी हैं. वह इस सीजन चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. जुरेल मैच फिनिश करने की बेहतरीन क्षमता रखते हैं. उनके पास छक्के लगाने की दमदार ताकत है. वह भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 459 रन बना चुके हैं. टी20 के 4 मैचों में 12 रन हैं. वनडे में उन्हें अभी तक मौका नहीं दिया गया है.

2. ईशान किशन

ईशान किशन ने पिछले कुछ महीनों में कमाल का खेल दिखाया है. पहले तो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया. अपनी कप्तानी में झारखंड को न सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि सीजन में सबसे ज्यादा 517 रन भी बनाए, जिसमें 57.44 का औसत और 197.32 का स्ट्राइक रेट शामिल था. उनके बल्ले से 10 पारियों में 33 छक्के और 51 चौके निकले थे. किशन ने ओपनिंग करते हुए 2 शतक और 2 फिफ्टी ठोकी थीं.

यह खिलाड़ी भारत के लिए 27 वनडे मैचों में 933 रन बना चुका है, जिसमें 1 शतक, 1 दोहरा शतक और 7 फिफ्टी शामिल हैं. किशन 2023 से टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा फॉर्म के चलते टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुना गया है. अब वह वनडे सीरीज में भी एंट्री मार सकते हैं.

10 मैचों में 611 रन… NZ की धज्जियां उड़ाएगा Team India का ये खूंखार बल्लेबाज? कीवियों के खिलाफ हमेशा गरजता है इसका बल्ला

