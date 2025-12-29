Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटMost Runs vs NZ in ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले 5 धुरंधर, नंबर 3 वाला ये दिग्गज फिर मचाने आ रहा तबाही

Most Runs vs NZ in ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले 5 धुरंधर, नंबर 3 वाला ये दिग्गज फिर मचाने आ रहा तबाही

Most Runs vs NZ in ODI: टीम इंडिया 11 जनवरी से अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज से पहले उन 5 बल्लेबाजों के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन ठोके हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:02 AM IST
Most Runs vs NZ in ODI
Most Runs vs NZ in ODI

Most Runs vs NZ in ODI: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए साल 2026 खास होने जा रहा है. टीम इंडिया अपनी पहली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलेगी. सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा, जबकि आखिरी मैच 18 जनवरी को खेला जाना है. इस सीरीज में कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए वो दिग्गज मैदान पर उतरने वाला है, जो इस टीम के खिलाफ वनडे में हमेशा रनों की बारिश करता है. यह स्टार उन 5 दिग्गजों की लिस्ट में नंबर 3 पर है, जिन्होंने वनडे इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दिग्गज एक बार फिर तबाही मचाने मैदान पर उतरेगा, वो विराट कोहली हैं. जो कीवी टीम के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं. बाकी जो खिलाड़ी इस खास क्लब का हिस्सा हैं, वो संन्यास ले चुके हैं. आइए जानते हैं सभी पांचों खिलाड़ियों के बारे में...

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बैटर

1. रिकी पोंटिंग- ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 वनडे मैच खेले और 45.83 की औसत से कुल 1971 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 शतक और 12 अर्धशतक निकले. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा. बड़े मैचों में रन बनाने की उनकी आदत उन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है.

2. सचिन तेंदुलकर- क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 46.05 की औसत से 1750 रन बनाए. सचिन ने इस दौरान 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 186 रन रहा, ये पारी उनके करियर की खास पारियों में शुमार रही है.

3. विराट कोहली- इस लिस्ट में मौजूदा दौर के सबसे बड़े वनडे बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 55.23 की शानदार औसत से 1657 रन बनाए हैं. उनके नाम 6 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं. कीवी गेंदबाजों के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड हमेशा मजबूत रहा है. एक बार फिर ये स्टार कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने मैदान पर नजर आएगा.

4. कुमार संगाकारा- इस लिस्ट में चौथा नाम श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगाकारा का है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 वनडे मैचों में 40.20 की औसत से 1568 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले.

5. सनथ जयसूर्या- इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या का नाम आता है. जयसूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 वनडे मैचों में 1519 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई बार मैच का रुख पलट दिया.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

Ind vs NZ

