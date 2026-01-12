IND vs IND: कौन है टीम इंडिया में अचानक एंट्री मारने वाला नया खिलाड़ी? कोच Gautam Gambhir से है ‘खास’ कनेक्शन

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs IND: कौन है टीम इंडिया में अचानक एंट्री मारने वाला नया खिलाड़ी? कोच Gautam Gambhir से है ‘खास’ कनेक्शन

Ayush Badoni with Connection Gautam Gambhir: वनडे सीरीजी के बीच टीम इंडिया में शामिल किए गए 26 साल के खिलाड़ी और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के बीच एक खास कनेक्शन है. ये खिलाड़ी गंभीर को अपना गुरू मानता है. गंभीर ने ही उसका टैलेंट पहचाना था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:14 PM IST
Ayush Badoni with Connection Gautam Gambhir: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया में चोट के चलते 2 बड़े बदलाव हुए हैं. सबसे पहले ऋषभ पंत पूरी सीरीज से बाहर हुए, फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ भी यही हुआ है. पंत की जगह स्क्वाड में ध्रुव जुरेल को लाया गया है, जबकि सुंदर की जगह 26 साल के ऑलराउंडर आयुष बडोनी को मौका मिला है. ये दोनों ही खिलाड़ी पहली दफा वनडे टीम के लिए चुने गए हैं. हम यहां बात करेंगे दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज आयुष की, जो न सिर्फ बल्लेबाजी से तहलका मचा सकते हैं बल्कि गेंद से भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल में अपना नाम बना चुके हैं. इस खिलाड़ी का टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ खास रिश्ता है.

दरअसल, गौतम गंभीर ने जिन भी युवा खिलाड़ियों के टैलेंट को पहचाना है, उनमें आयुष भी शामिल हैं. बात साल 2022 की है, जब आयुष पहली बार चर्चा में आए थे. यह खिलाड़ी दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलता है और गंभीर भी दिल्ली से आते हैं. घरेलू क्रिकेट में आयुष के प्रदर्शन और उनकी तकनीक को गंभीर ने नोटिस किया था. फिर जब यह खिलाड़ी आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम में आया, तो गंभीर के साथ काम किया. गंभीर उस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे. उनके अंडर ही आयुष की बल्लेबाजी में और निखार आया.

गंभीर की वजह से मिला आईपीएल में मौका

मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह दावा तक किया जाता है कि गौतम गंभीर की वजह से ही बडोनी को आईपीएल में एंट्री मिली थी. हुआ यह था कि बडोनी तीन साल से नीलामी में अनसोल्ड जा रहे थे, लेकिन जब गंभीर 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटर बने, तब वह नीलामी की टेबल पर भी बैठे थे. गंभीर के भरोसे पर ही लखनऊ की टीम ने उन्हें बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदा था. बस फिर क्या था, यहीं से बडोनी की किस्मत बदल गई. उनके करियर को नया मोड़ मिला. जिस उम्मीद के साथ बडोनी को लखनऊ ने अपने साथ जोड़ा था, उस पर वह काफी हद तक खरे भी उतरे थे.

गंभीर ने दी थी ये सलाह

आईपीएल 2022 के सीजन में जिस मुकाबले में आयुष बडोनी को मौका मिला, उसमें गंभीर ने उन्हें नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा. पहले ही मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक ठोककर सबका दिल जीत लिया था. इसके बाद बडोनी को लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता रहा. अगले सीजन में भी वह इसी टीम के लिए खेले. आईपीएल में यह खिलाड़ी 56 मैचों में 963 रन बना चुका है, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं. आयुष खुद यह मानते हैं कि गौतम गंभीर की वजह से ही उन्हें करियर को नई दिशा मिली है. कई मौकों पर वह इसे जाहिर भी कर चुके हैं. बडोनी, टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गंभीर को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं. गंभीर ने उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलने की सलाह दी थी, जो इस खिलाड़ी के खूब काम आई.

‘वे मेरे गुरु हैं और मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं’

आयुष ने 2022 में दिए गए एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर को लेकर कहा था कि, ‘गौतम भैया ने अब तक मेरे करियर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे टीम में चुना. गौतम भैया ने मुझे आईपीएल टीम में चुना. जब मैं लखनऊ कैंप में गया था, तब वह वहां मौजूद थे और उन्होंने मेरी बल्लेबाजी देखी. उन्हें मेरा बल्लेबाजी करने का तरीका पसंद आया. उन्होंने मुझे बल्ला दिया और मुझे पहला मैच खेलने के लिए भी कहा. मुझे मौका देने और मेरा साथ देने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं. मुझे खुशी है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन भी किया. गौतम भैया क्रिकेट के दिग्गज हैं और उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, इसलिए उन्हें खेल की हर बात पता है. मुझे समर्थन देने के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद. वे मेरे गुरु हैं और मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं.’

गेंद और बल्ले से जलवा दिखा सकते हैं आयुष

26 साल के आयुष बडोनी दाएं हाथ के क्रिकेटर हैं, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ गेंद से विकेट भी निकालते हैं. वह अपनी ऑफ स्पिन से कई बल्लेबाजों को फंसा चुके हैं. आयुष दिल्ली क्रिकेट के दिवंगत कोच तारक सिन्हा के शिष्य हैं. वही तारक सिन्हा, जिन्होंने शिखर धवन, अंजुम चोपड़ा और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को कोचिंग दी थी.

