अब न्यूजीलैंड की खैर नहीं... धांसू प्लेयर को BCCI से मिला ग्रीन सिग्नल, ऋतुराज की जगह प्लेइंग-11 में होगी एंट्री

India vs New Zealand Shreyas Iyer: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को फिट घोषित कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:50 PM IST
India vs New Zealand Shreyas Iyer: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को फिट घोषित कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है. इससे न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है. 31 साल के अय्यर को फिटनेस शर्त के साथ भारत की टीम में शामिल किया गया था. 

विजय हजारे ट्रॉफी में लगाया था अर्धशतक

सेलेक्टर्स और मेडिकल टीम लंबी चोट के बाद अय्यर की फिटनेस पर करीब से नजर रख रही थी. उनकी वापसी इस बात पर निर्भर थी कि घरेलू सीजन के दौरान प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है. अय्यर ने चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेला. हिमाचल प्रदेश के खिलाफ टीम की कप्तानी करते हुए और नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए अय्यर ने 53 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पारी के दौरान या बाद में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी के कोई संकेत नहीं दिखे, जिससे उनके वर्कलोड और फिजिकल फिटनेस को लेकर चिंताएं कम हुईं.

स्प्लीन में चोट से परेशान थे अय्यर

शुरुआत में उम्मीद थी कि अय्यर को औपचारिक रूप से अनुमति मिलने से पहले 8 जनवरी को पंजाब के खिलाफ मुंबई का अगला मैच पूरा करना होगा. हालांकि, CoE के मेडिकल स्टाफ उनकी रिकवरी और मैच फिटनेस से संतुष्ट थे और उन्होंने तय समय से पहले ही उन्हें अनुमति देने का फैसला किया. अय्यर पिछले साल अक्टूबर से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान स्प्लीन में चोट लगने के बाद से टीम से बाहर थे. इस चोट के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वह लगभग तीन महीने तक बाहर रहे, जिससे उनकी इंटरनेशनल लय टूट गई और इस दौरान वह सेलेक्शन के लिए भी उपलब्ध नहीं थे.

ये भी पढ़ें: नहीं थम रहा वैभव सूर्यवंशी का तूफान... वर्ल्ड कप से पहले 63 बॉल में ठोका शतक, चौके-छक्कों का मचाया बवंडर

ऋतुराज की जगह प्लेइंग-11 में होगी एंट्री

अपनी वापसी के सा अय्यर मिडिल ऑर्डर में वापस आएंगे और भारत के वाइस-कैप्टन के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर-4 पर मौका दिया गया था और उन्होंने रायपुर में अपना पहला वनडे शतक बनाकर इसका पूरा फायदा उठाया. ऋतुराज को टीम में नहीं चुना गया है.

ये भी पढ़ें: हो गया कन्फर्म... श्रीलंका चला भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाला कोच, अब सनथ जयसूर्या के साथ तैयार करेगा चक्रव्यूह

न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह.

