IND vs NZ ODI Series: 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कब होगा Team India का ऐलान? सामने आई तारीख, RO-KO का दिखेगा जलवा

IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को जिस पल का बेसब्री से इंतजार है, वह 11 जनवरी का दिन है. ये वही दिन है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैच भी खेले जाएंगे, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, लेकिन फैंस को अभी वनडे टीम का इंतजार है. टीम का ऐलान कब होगा? इसे लेकर नई तारीख सामने आ चुकी है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं और टीम का ऐलान जनवरी के पहले हफ्ते में होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 3 या फिर 4 जनवरी को बीसीसीआई टीम इंडिया का स्क्वाड जारी कर सकता है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा भी दिखेगा, जिन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में कमाल की बैटिंग की थी.

ऑनलाइन होगी सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि BCCI की सीनियर सेलेक्शन कमेटी शनिवार 3 जनवरी या रविवार 4 जनवरी को वनडे सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर सकती है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग इस बार BCCI हेडक्वार्टर में न होकर ऑनलाइन होनी है. इसका मतलब यह हुआ कि इस बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. BCCI अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर वेबसाइट पर टीम का खुलासा कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा या नहीं?

टीम सेलेक्शन में देखने वाली बात ये होगी कि टीम के उप-कप्तान बने श्रेयस अय्यर फिट हो पाते हैं या नहीं. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. अगर उनका चयन होता है, तो पूरे दो महीने बाद वह मैदान पर उतरेंगे. फिलहाल वह बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं.

कहां लाइव देख पाएंगे वनडे सीरीज के सभी मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 11, दूसरा 14 और तीसरा मैच 18 जनवरी को होगा. तीनों मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे. 1 बजकर 30 मिनट पर टॉस होगा. भारत में इन मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

ये भी पढ़ें: INDW vs SLW: वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर दीप्ति शर्मा, सिर्फ 1 विकेट लेते ही बदल देंगी टी20 का इतिहास