IND vs NZ: मांजरेकर ने बताई भारतीय तेज गेंदबाजों की कमी, कहा- नहीं कर सके यह काम

नई दिल्ली: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) टेस्ट सीरीज के पहले मैच में करारी हार पर भारतीय दिग्गज संजय मांजेकर (Sanjay Manjrekar) ने अपनी राय दी है. मांजरेकर ने टीम की तेज गेंदबाजी की आलोचना करते हुए कहा है कि भारतीय पेसर न्यूजीलैंड की चुनौती का अच्छे से सामना करने में बुरी तरह विफल रहे थे.

जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय तेज गेंदबाज वेलिंगटन टेस्ट में असर डालने में नाकाम रहे और केवल 7 विकेट ही अपनी झोली में डाल सके. इसमें से भी पांच विकेट अकेले ईशांत शर्मा के नाम रहे जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी एक-एक विकेट ही ले सके.

मांजरेकर ने ट्वीट में बताया कि टीम इंडिया के गेंदबाजों से आखिर कहां चूक हो गई. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "न्यूजीलैंड के सीमर्स को भारतीय सीमर्स से ज्यादा स्विंग क्यों मिला. क्योंकि इस पिच पर गेंद को स्विंग कराने के लिए कलाई के एक खास कोण की जरूरत थी. भारत के तीनों सीमर हाई क्लास होने के बाद भी वास्तव में आउट स्विंग गेंदबाज नहीं थे."

Why could NZ seamers get the ball to swing and deviate more than Indian seamers? Because on this surface wrist at an angle to swing the ball was needed. All three Indian seamers, though top class, are not really out & out swing bowlers.#INDvNZ

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 24, 2020