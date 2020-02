IND vs NZ: विराट की तारीफ में मांजरेकर को याद आए इमरान, ऐसी की पाक टीम से तुलना

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) टी20 क्लीन स्वीप कर हर तरफ से तारीफ बटोर रही है. टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने अपने ट्वीट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की तुलना पाकिस्तान के पीएम और पूर्व कप्तान इमरान खान (Imran Khan) से की.

इस सीरीज में टीम इंडिया ने जिस तरह से दूर जाते मैच अपने पक्ष में किए, उससे विराट की कप्तानी की खूब तारीफ हो रही है. मैच के बाद कोहली ने कहा, "हमने जिस तरह से पूरी सीरीज में प्रदर्शन किया है, हम सबको उस पर गर्व है. हमने जीत के लिए हमेशा नए तरीके खोजने को लेकर टीम से बात की. जब यह जीत के रूप में बदल जाती है तो अच्छा लगता है."

मांजरेकर ने विराट की तारीफ करते हुए अपने ट्वीट में कहा, टीम इंडिया और विराट न्यूजीलैंड में मुझे इमरान खान वाली पाकिस्तान टीम की याद दिलाते हैं. एक टीम के तौर पर खुद पर विश्वास. इमरान की पाकिस्तानी टीम ने मैच, खास कर हारते हुए मैच, जीतने के अलग-अलग तरीके पता किए. ऐसा तभी होता है जब अबका खुद पर यकीन बहुत मजबूत हो."

India under Virat in NZ reminds me of Pakistan under Imran. Strong self belief as a team. Pakistan under Imran found different ways of winning matches, often from losing positions. That only happens when the self belief is strong.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 3, 2020