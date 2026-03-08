1000 क्लब में संजू सैमसन... टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया स्पेशल रिकॉर्ड, अब धोनी के साथ लिया जाएगा नाम

Advertisement
T20 World Cup Final Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बना दिए. उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. उनके अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी अर्धशतक लगाया.

Mar 08, 2026, 09:03 PM IST
T20 World Cup Final Sanju Samson: भारत के तूफानी ओपनर संजू सैमसन ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीसरे मैच में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने रविवार (8 मार्च) को न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में जोरदार पारी खेली. सैमसन ने भारत की पारी के पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला. फाइनल में अपने पहले रन के साथ ही उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. सैमसन ने फाइनल में 46 गेंद पर 89 रन की पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए.

सैमसन टी20 इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए. केरल के इस 31 वर्षीय बल्लेबाज ने महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के क्लब में एंट्री मार ली. धोनी ने 2006 से 2019 तक भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल खेले थे. उन्होंने 85 पारियों में 1617 रन बनाए. दूसरी ओर, सैमसन ने अपने 45वें मैच में विकेटकीपर-बैटर के तौर पर अपना 1000वां रन बनाया.

ये भी पढ़ें: 46 गेंद पर 89 रन.. और 8 छक्के, विध्वंसक संजू का कहर, T20 WC फाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड

पंत से आगे हैं सैमसन

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर-बैटर की लिस्ट में धोनी और सैमसन के बाद ऋषभ पंत (996) हैं. किशन के ये रिकॉर्ड फाइनल मैच में उनकी बल्लेबाजी से पहले के हैं. विकेटकीपर-बैटर के तौर पर T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर के नाम है. बटलर ने इंग्लैंड के लिए 127 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 3592 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: फाइनल में आया सैमसन नाम का तूफान, पहले फिफ्टी की हैट्रिक फिर 6,6,6 से मचाया कोहराम

भारत ने फाइनल में बनाए 255 रन

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बना दिए. उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. उनके अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने भी अर्धशतक लगाया. ईशान ने 25 गेंद पर 54 और अभिषेक ने 21 गेंद पर 52 रन बनाए. शिवम दुबे 8 गेंद पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए.

T20 World Cup 2026Sanju Samson

