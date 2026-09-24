India vs New Zealand: 'उछाल वाली पिचों पर देखना होगा दम', न्यूजीलैंड के कोच ने वैभव सूर्यवंशी को दी खुली चुनौती

India vs New Zealand T20I: भारतीय टीम आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण सीरीज खेलने की तैयारी में जुटी हुई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले के बाद टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इस दौरे का आगाज 22 अक्टूबर से T20I सीरीज के साथ होगा. इसके बाद 4 नवंबर से वनडे सीरीज शुरू होगी, जबकि पहला टेस्ट मैच 19 नवंबर से खेला जाएगा. इस पूरी सीरीज में फैंस के लिए देखने लायक कई बातें होंगी, जिनमें 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन सबसे खास रहने वाला है.
महज 15 साल की उम्र में दुनिया भर के क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी ब्लैककैप्स (न्यूजीलैंड) के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज में भारत के अहम खिलाड़ी होंगे. इस संदर्भ में बात करते हुए न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि वह यह देखना पसंद करेंगे कि सूर्यवंशी न्यूजीलैंड की पिचों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं.
वॉल्टर के मुताबिक, ''हां, मैं उन्हें तेज और उछाल भरी पिचों पर देखना चाहूंगा ताकि समझ आए कि वहां खेल कितना अलग दिखता है. वह एक बेहद रोमांचक खिलाड़ी हैं और हमने उन्हें आईपीएल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के सामने दबदबा बनाते देखा है. असली चुनौती हमेशा यह देखना होती है कि वह अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालते हैं और हम अपनी परिस्थितियों में उन्हें कैसी गेंदबाजी करते हैं."
कीवी कोच रॉब वॉल्टर ने आगे कहा कि एक कोच के रूप में वे हमेशा अपने खिलाड़ियों और विरोधियों को थोड़े दबाव में देखना पसंद करते हैं. उन्होंने कहा, टटएक कोच के तौर पर आप हमेशा यह देखना चाहते हैं कि खिलाड़ी थोड़े दबाव में कैसा जवाब देते हैं. इसलिए अगर ऐसा होता है तो मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा. अगर वैभव खेल में नहीं भी होते हैं, तब भी भारत के पास उनके अलावा भी कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं.''
15 साल की उम्र में आईपीएल की ऑरेंज कैप अपने नाम करने के बाद वैभव सूर्यवंशी को तेजी से भारतीय अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया. वे अब तक भारत के लिए 6 टी20 इंटरनेशनल (T20I) मैच खेल चुके हैं. इन 6 मुकाबलों में उन्होंने 32.16 की औसत से कुल 193 रन बनाए हैं. अब न्यूजीलैंड की तेज और बाउंसी पिचों पर खेलना इस युवा खिलाड़ी के लिए एक नई और बड़ी चुनौती हो सकता है. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वे इन परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं.