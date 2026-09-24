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India vs New Zealand: 'उछाल वाली पिचों पर देखना होगा दम', न्यूजीलैंड के कोच ने वैभव सूर्यवंशी को दी खुली चुनौती

India vs New Zealand T20I: भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे से पहले कीवी हेड कोच रॉब वॉल्टर ने 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को तेज और उछाल भरी पिचों पर खेलने की खुली चुनौती दी है. टीम इंडिया अक्टूबर और नवंबर में 12 मैच खेलेगी. इस दौरान 3 टेस्ट मैच होंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 24, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:26 PM IST
India vs New Zealand: 'उछाल वाली पिचों पर देखना होगा दम', न्यूजीलैंड के कोच ने वैभव सूर्यवंशी को दी खुली चुनौती
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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