Shubman Gill Double Century: शुभमन का दोहरा शतक पूरा कराने में इस खिलाड़ी ने दी थी कुर्बानी, अब हुआ बड़ा खुलासा

Shubman Gill Double Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए. गिल की 19 चौकों और नौ छक्कों वाली 208 रन की पारी की बदौलत भारत ने आठ विकेट पर 349 रन बनाए. भारत ने यह रोमांचक मैच 12 रनों से जीता. प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने पर गिल ने कहा था, 'मैं मैदान पर उतरने और जो करना चाहता हूं वह करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था.'

गिल ने अपनी रणनीति के बारे में कहा था, 'विकेट गिरने के साथ, कई बार मैं खुल कर खेलना चाहता था और मुझे खुशी है कि मैं इसे अंत में कर सका. कभी-कभी जब गेंदबाज शीर्ष पर होता है, तो आपको उन्हें दबाव महसूस कराने की जरूरत होती है.' उन्होंने कहा था, 'मुझे डॉट गेंदों से बचने और कुछ इरादा दिखाने और अंतराल में कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी जो मैं कर रहा था.' गिल ने कहा था, 'मैं वास्तव में 200 के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने 47वें ओवर में छक्के लगाए, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं. इससे पहले, मैं गेंद को देख कर खेल रहा था.'

गिल अब वनडे मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने टीम के साथी ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया है,जिन्होंने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ 24 साल और 145 दिन की उम्र में 210 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था. गिल ने 23 साल और 132 दिनों की उम्र में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

This is what dreams are made of

Shubman Gill is just 23; he is the future.

A legend in making.#Shardulthakur #ShubmanGill #CricketTwitter #INDvsNZ #ViratKholi @BCCI pic.twitter.com/X8GXACG4QO

