ना किशन ना अभिषेक... 5 मैचों की सीरीज में ये भारतीय धुरंधर बना हीरो, कीवी टीम में भर दिया अपने नाम का खौफ

ना किशन ना अभिषेक... 5 मैचों की सीरीज में ये भारतीय धुरंधर बना हीरो, कीवी टीम में भर दिया अपने नाम का खौफ

IND vs NZ 5th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में संजू सैमसन ही एक ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने सभी को निराश किया. एक भी मैच में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीरीज का हीरो कौन रहा? ये खिलाड़ी भारतीय टीम का मैच विनर प्लेयर है, जिसने इस सीरीज के जरिए कीवियों में अपने नाम का खौफ भर दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:16 AM IST
Suryakumar Yadav
IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई 5 मैचों की टी20 सीरीज का शोर थम चुका है. सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 46 रनों से अपने नाम किया. इस मैच के साथ उसने सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया. वो पहले तीनों मैच जीतकर सीरीज जीत चुकी थी, लेकिन चौथा मुकाबला कीवी टीम ने अपने नाम किया था और आखिरी मैच भारत के नाम रहा. इस सीरीज में एक ऐसे बल्लेबाज रहे, जिन्होंने चौके-छक्कों की बारिश की और कीवी टीम में अपने नाम का खौफ भर दिया. ये कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन कप्तानी की, बल्कि बल्ले से भी तबाही मचाई.

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के नाम की आंधी भी चली. किशन ने धमाकेदार कमबैक किया, जबकि अभिषेक ने 2025 जहां से खत्म किया था, वहीं से नए साल यानी 2026 का आगाज किया. क्रीज पर आते ही उन्होंने बेखौफ अंदाज में बैटिंग की, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कप्तान सूर्या का रहा, जिन्होंने लगभग हर मैच में रन बनाए और कीवी टीम को बैकफुट पर रखा.

5वें मैच में भारत ने बनाए थे 271 रन

5वें टी20 मैच में कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी. भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 271 रन बनाए. ईशान किशन ने 42 बॉल पर शतक ठोका, जबकि कप्तान सूर्या ने 30 बॉल पर 63 रनों की उम्दा पारी खेली. कीवी टीम ने भी टारगेट का पीछा करते हुए धमाकेदार शुरुआत की थी और 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर 131 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद विकेट की झड़ी लगी और न्यूजीलैंड 225 रनों पर सिमट गया.

सूर्यकुमार यादव ने इस सीरीज में क्या किया?

सूर्यकुमार यादव ने 5 मैचों में 80.67 के औसत और 196.75 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए. उनके बल्ले से पूरी सीरीज में 25 चौके और 14 छक्के निकले. हाई स्कोर 37 बॉल पर 82 रन रहा. उस पारी में सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के मारे थे. वो टॉप रन स्कोरर रहे. ये सीरीज उनके लिए कमबैक की तरह रही, क्योंकि पिछला साल 2025 उनके लिए बेहद बुरा गया था. इसी दमदार प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

अभिषेक और किशन ने क्या किया?

सूर्या के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर का नाम ईशान किशन है, जिन्होंने 4 मैचों में 53.75 के औसत और 231.18 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 16 छक्के शामिल हैं. नंबर 3 पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने 5 मैचों में 45.50 के औसत और 249 के स्ट्राइक रेट से 182 रन किए, जिसमें 15 छक्के और 16 चौके शामिल हैं.

