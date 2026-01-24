Advertisement
trendingNow13084289
Hindi Newsक्रिकेटसूर्या की सेना ने ध्वस्त किया पाकिस्तान का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका भी पीछे, टी20 में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज

सूर्या की सेना ने ध्वस्त किया पाकिस्तान का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका भी पीछे, टी20 में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज

India vs New Zealand: भारत ने न्यूजीलैंड से मिले 209 रन के लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हुए 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए. ईशान किशन ने 32 गेंद पर 76 रन ठोके. उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले. शिवम दुबे ने 18 गेंद पर नाबाद 36 रन बनाकर कप्तान के साथ मैच को फिनिश कर दिया. शिवम ने एक चौका और 3 छक्के लगाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्या की सेना ने ध्वस्त किया पाकिस्तान का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका भी पीछे, टी20 में टीम इंडिया का सबसे बड़ा रन चेज

India vs New Zealand Records: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबल में तूफान मचा दिया. ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. भारत ने रायपुर में शुक्रवार (23 जनवरी) को न्यूजीलैंड से मिले 209 रन के लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हुए 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाए. ईशान किशन ने 32 गेंद पर 76 रन ठोके. उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले. शिवम दुबे ने 18 गेंद पर नाबाद 36 रन बनाकर कप्तान के साथ मैच को फिनिश कर दिया. शिवम ने एक चौका और 3 छक्के लगाए.

भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड

भारत ने इस मैच को जीतकर एक नहीं बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हुए 200 या उससे अधिक रन चेज करने का रिकॉर्ड बनाया. इस मामले में भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया. सूर्या की सेना ने 28 गेंद शेष रहते हुए रायपुर में मैच को जीता है. इससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आकलैंड में पिछले साल 24 गेंद शेष रहते हुए 205 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 गेंद शेष रहते हुए 215 रन के टारगेट का पीछा सफलतापूर्वक कर लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड के खिलाफ तोड़ा न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड

भारत ने पावरप्ले में 6 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद 209 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. फुल मेंबर्स टीमों में यह टारगेट छह या उससे कम रन दो विकेट गिरने के बाद सफलतापूर्वक चेज किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है. पिछला रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम दर्ज था. उसने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में 4 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद 194 रन बनाकर मैच को जीत लिया था.

ये भी पढ़ें: 48 घंटे में टूट गया अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, ईशान किशन ने उड़ाया गर्दा, एक झटके में राहुल-रोहित-सूर्यकुमार से आगे

भारत ने सबसे बड़ा टारगेट चेज किया

टी20 इंटरनेशनल में भारत ने अपना संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टारगेट चेज कर लिया. इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में विशाखापत्तनम के मैदान पर 209 रन ही लक्ष्य हासिल किया था. 

भारत द्वारा T20I में सफलतापूर्वक चेज किए गए सबसे बड़े टारगेट

209 भारत बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर, 2026
209 बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 2023
208 बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2019
207 बनाम श्रीलंका, मोहाली, 2009
204 बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2020
202 बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट, 2013

ये भी पढ़ें: 'पता नहीं उसने क्या खाया, ऐसी बैटिंग कभी नहीं देखी...', सूर्यकुमार यादव का गजब बयान, 'पॉकेट डायनामाइट' के बने फैन

साउथ अफ्रीका से निकला भारत

भारत ने टी20 इंटरनेशनल में छठी बार 200 या उससे अधिक रन का टारगेट चेज किया है. इस मामले में उसने साउथ अफ्रीका (5 बार) को पीछे छोड़ दिया. टीम इंडिया अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (7 बार) से पीछे है. पाकिस्तान ने 4 और इंग्लैंड ने 3 बार ऐसा किया है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs New Zealand

Trending news

बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा