टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की Playing XI में होना चाहिए बदलाव? गावस्कर ने इन दो प्लेयर्स को बाहर करने की उठाई मांग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना है. खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को फाइनल की प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की सलाह दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 06:08 PM IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना है. खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को फाइनल की प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की सलाह दी है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'अभिषेक अपनी गलतियों से सीखते नजर नहीं आ रहे हैं. गेंदबाज लगातार एक ही क्षेत्र में गेंद डालकर उन्हें फंसा रहे हैं, लेकिन वह अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर पा रहे. उनके मुताबिक फाइनल जैसे बड़े मैच में टीम को स्थिरता और भरोसेमंद विकल्प चुनना चाहिए.'

गावस्कर ने इन दो प्लेयर्स को बाहर करने की उठाई मांग

सुनील गावस्कर ने कहा है कि टीम को संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत के लिए ईशान किशन को भेजना चाहिए और अभिषेक को टीम से बाहर कर उनकी जगह रिंकू सिंह को लाना चाहिए. रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा सुनील गावस्कर ने वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की सलाह दी है. सुनील गावस्कर के मुताबिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बड़ी बाउंड्री और सपाट पिच पर कुलदीप की स्पिन काफी प्रभावी साबित हो सकती है.

Playing XI में होना चाहिए बदलाव

ग्रुप स्टेज में अच्छी गेंदबाजी करने वाले वरुण ने सुपर-8 और सेमीफाइनल में निराशाजनक गेंदबाजी की है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वरुण ने 4 ओवर में 64 रन लुटा दिए थे. अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. शुरुआती तीन मैचों में खाता खोलने में असफल रहे अभिषेक टूर्नामेंट के 7 मैचों में 12.71 की औसत से केवल 89 रन बना पाए हैं. इस दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना एकमात्र अर्धशतक लगाया था और 30 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली थी. देखना होगा कि फाइनल में भारतीय टीम सेमीफाइनल वाली प्लेइंग इलेवन के साथ ही खेलेगी या फिर बदलाव के साथ उतरेगी.

भारत ने पास इतिहास रचने का मौका

भारत ने अगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया तो वह 3 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी किसी देश ने 3 टी20 वर्ल्ड कप के खिताब नहीं जीते हैं. भारत के पास ऐसे में इतिहास रचने का मौका है. अभी तक भारत (2 बार), इंग्लैंड (2 बार) वेस्टइंडीज (2 बार), पाकिस्तान (1 बार), श्रीलंका (1 बार) और ऑस्ट्रेलिया (1 बार) टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं.

