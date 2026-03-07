IND vs NZ Final: अगर इस बल्लेबाज ने बना दिए 26 रन तो चैंपियन बनेगी टीम इंडिया! 100 फीसदी है जीत का रिकॉर्ड

Advertisement
Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का मंच सज चुका है. टीम इंडिया खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. फाइनल में उसके सामने उसी कीवी टीम की चुनौती है, जिसके सामने टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत कभी नहीं जीता. दोनों टीमों के बीच 3 मैच हुए और हर बार न्यूजीलैंड ने बाजी मारी. इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जो टीम इंडिया को चैंपियन बना रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:35 PM IST
फोटो क्रेडिट (X/bcci)
Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 में कौन सी टीम जीतेगी? इस सवाल का जवाब तो 8 मार्च की रात ही मिलेगा, जब भारत और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम बाजी मारेगी, लेकिन इस खिताबी जंग से पहले एक ऐसा आंकड़ा आया है, जिसने भारतीय खेमे को खुश कर दिया है. ये दिलचस्प आंकड़ा टीम इंडिया के लिए आखिरी 2 मैच जिताने वाले संजू सैमसन से जुड़ा है. दाएं हाथ का ये स्टार बल्लेबाज पहले प्लेइंग 11 में पहली पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ 4 मैच खेलकर वो टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बैटर बन चुके हैं. अगर फाइनल में संजू का बल्ला चल गया तो टीम इंडिया का खिताब जीतना तय है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि वो आंकड़ा कह रहा है, जो संजू के करियर से जुड़ा है.

दरअसल, एक दिलचस्प आंकड़ा है कि जब-जब संजू का बल्ला 25 रन के पार गया है, भारत कभी नहीं हारा. अब अगर 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संजू के बल्ले से 26 रन निकल गए तो ट्रॉफी भारत की ही होगी. संजू ने टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल के जिन 16 मैचों में 25 से ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें सभी मुकाबलों में भारत को जीत मिली है. उनका 100% विनिंग रिकॉर्ड है, जो फाइनल में मेन इन ब्लू के लिए चैंपियन बना रहा है.

भारत के लिए 3 शतक मार चुके हैं संजू

संजू सैमसन ने साल 2015 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. वो कभी टीम से बाहर रहे तो कभी अंदर. यही वजह है कि अब तक उन्होंने सिर्फ 61 टी20 आई मैच खेले. इन मैचों की कुल 53 पारियों में संजू ने 1310 रन बनाए. उनके नाम 3 शतक भी दर्ज हैं. 61 में से 16 मैच ऐसे रहे, जब संजू ने 25 या फिर उससे ज्यादा रन किए और इन सभी मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन

संजू सैमसन फाइनल में 26 रन बना सकते हैं, क्योंकि वो बढ़िया फॉर्म में हैं. इस एडिशन में उन्होंने अब तक 4 मैच खेले और 77 से ऊपर की औसत और 201 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 232 रन बना दिए हैं. अब तक वो 16 सिक्स मार चुके हैं. सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 बॉल पर 10 चौके और 4 छक्के लगाकर टीम सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई थी. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 43 बॉल पर 89 रन कूटे, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे. अब वो फाइनल में भी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

