'वो एक जादूगर है, इसमें कोई शक नहीं'...सुनील गावस्कर ने 34 साल के इस भारतीय खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बताई सबसे बड़ी खासियत

Sunil Gavaskar praised Varun Chakravarthy: टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबला नागपुर में हुआ था, जिसे टीम इंडिया ने 48 रनों से जीता. अब 23 जनवरी यानी आज सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में होगा. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने जादूगर बताया है. ये वही खिलाड़ी है, जिसने टी20 विश्व कप 2024 के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी20 विकेट निकाले हैं और एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों का शिकार किया है. जब-जब वह गेंदबाजी करने आया, तब-तब कप्तान सूर्यकुमार यादव को विकेट निकालकर दिए.

सुनील गावस्कर ने इस खिलाड़ी को तब जादूगर बताया, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में उसे मार पड़ी, लेकिन फिर भी उस खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज नहीं बदली. ये कोई और नहीं बल्कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने नागपुर टी20 में 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट निकाले थे. शुरुआती ओवरों में उनकी पिटाई हुई थी, लेकिन फिर वरुण ने ओपनर टिम रॉबिन्सन और 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर खेल रहे मार्क चैपमैन का शिकार किया था.

वरुण की तारीफ में क्या बोले गावस्कर?

जियोहॉटस्टार पर बोलते हुए सुनील गावस्कर ने वरुण की जमकर तारीफ की. गावस्कर ने कहा,'वरुण थोड़े अनफिट दिखे, लेकिन यह स्वाभाविक है. उन्होंने दो विकेट लिए और जब बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भी उनकी इकॉनमी रेट काफी अच्छी रही. महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी. अक्सर, जब उन पर कुछ रन पड़ जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी निराशाजनक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.'

'वो एक जादूगर है'- सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर मानते हैं कि वरुण शानदार बॉलर हैं. उन्होंने आगे कहा 'वरुण सीधे खड़े होकर क्रीज की ओर लौट रहे थे. दो छक्के लगने के बावजूद उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था और यह हमेशा एक अच्छा संकेत होता है. वह एक जादूगर हैं, इसमें कोई शक नहीं. वह शानदार गेंदबाजी करते हैं. तो हां, इस फॉर्मेट में या यहां तक कि 50 ओवर के फॉर्मेट में भी, जो महंगा साबित हो सकता है, उन्हें बस यह विश्वास रखना होगा कि अगले ओवर में मैं अपने दो विकेट लूंगा, और वह यही करते हैं.'

कैसा है वरुण चक्रवर्ती का टी20 करियर?

वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए अब तक 34 टी20 मैचों में 57 विकेट ले चुके हैं. उनका औसत 15.07 जबकि इकॉनमी 7.4 की है, जो टी20 क्रिकेट में बेहद शानदार आंकड़े हैं. टी20 विश्व कप 2026 में वरुण टीम इंडिया के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं. इस खिलाड़ी ने आईपीएल में केकेआर के लिए कई मैच जिताए हैं और फिर टीम इंडिया के लिए मैच विनर बनकर उभरे हैं. अब देखना होगा कि विश्व कप 2026 में वह किस तरह का प्रदर्शन करते हैं.

