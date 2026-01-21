Advertisement
trendingNow13082171
Hindi Newsक्रिकेट44 बार 200 रन...टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ काटा गदर, खड़ा कर दिया सबसे बड़ा टोटल

44 बार 200 रन...टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ काटा गदर, खड़ा कर दिया सबसे बड़ा टोटल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 238 रनों स्कोर खड़ा किया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया. इसी के साथ टीम इंडिया ने 44वीं बार टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. टीम इंडिया पूरे क्रिकेट जगत में इकलौती ऐसी टीम है

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

team india
team india

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 238 रनों स्कोर खड़ा किया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया.खासकर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली. अभिषेक के अलावा कप्तान सूर्यकुमार ने 32 और रिंकू सिंह ने 44 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 238 रनों तक पहुंचा दिया. इसी के साथ टीम इंडिया ने 44वीं बार टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. टीम इंडिया पूरे क्रिकेट जगत में इकलौती ऐसी टीम है, जिसने 10 बार से भी ज्यादा 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. टीम इंडिया के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 8 बार टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है.

टीम इंडिया नंबर 1
गौरतलब है टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल में 44वीं बार 200 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है. बता दें कि भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने 8 बार और ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार ये कारनामा किया है. जबकि श्रीलंका ने 6 बार और इंग्लैंड- न्यूजीलैंड की टीम ने ये कारनामा 3-3 बार किया है.  ऐसे में ये साफ पता लगता है कि टी20 क्रिकेट में आखिर क्यों भारतीय टीम नंबर 1 है. भारतीय टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत रिकॉर्ड बुक अपना नाम दर्ज करवाया है. 

NZ के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली है. अभिषेक के दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 238 रन जा पहुंचा. कप्तान सूर्यकुमार यादव भी काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन 32 रनों के योग पर वह अपना विकेट दे बैठे. एक समय अभिषेक खेल रहे थे तो लग रहा था टीम इंडिया का स्कोर 250 के पार जाएगा. हालांकि, अभिषेक जल्दबाजी कर बैठे और एक बार फिर शतक लगाने से चूक गए. इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान किशन रहे फ्लॉप

लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन किशन 8 रन बनाकर आउट हो गए. किशन ने अपनी पारी की शुरुआत चौके के साथ की और वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे. उन्होंने कुल 8 रन बनाए और वो भी 2 चौकों की मदद से आए.ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वह अगले मैच में क्या प्रदर्शन करते हैं.

ये भी पढ़ें: वनवास के बाद लौटे ईशान किशन का फ्लॉप शो, सिर्फ 5 गेंदों में लौटे पवेलियन, क्या बना पाएंगे दूसरे मुकाबले में जगह?

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह