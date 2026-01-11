टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, वनडे सीरीज से अचानक बाहर हुआ ये खूंखार बल्लेबाज

Advertisement
टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. भारत का एक स्टार क्रिकेटर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गया है. भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पेट की मांसपेशियों में चोट लग गई है. बता दें कि 28 साल के ऋषभ पंत ने आखिरी बार 7 अगस्त 2024 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 11, 2026, 06:11 AM IST
टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. भारत का एक स्टार क्रिकेटर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गया है. भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पेट की मांसपेशियों में चोट लग गई है. बता दें कि 28 साल के ऋषभ पंत ने आखिरी बार 7 अगस्त 2024 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था. भारत की ODI और T20I टीम में उन्हें बहुत सीमित मौके मिलते हैं.

ऋषभ पंत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं. भारत के ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत लगभग 50 मिनट तक अपने बैटिंग सेशन में नजर आए, लेकिन थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद का सामना करते समय कमर के ऊपर गेंद लगने के बाद पंत को तकलीफ महसूस हुई. बहुत ज्यादा दर्द के कारण वह तुरंत घुटनों के बल गिर गए और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों ने उन्हें तुरंत संभाला और नेट्स से चले गए.

सूत्रों ने बताया, 'टीम डॉक्टर के स्कैन और जांच से पता चला है कि ऋषभ की दाईं ओर पसलियों में चोट लगी है और साइड में खिंचाव का पता चला है, इसलिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.' पंत के अब कुछ दिनों तक आराम करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह आगे की जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे.

चोटों के कारण परेशान रहे हैं ऋषभ पंत

ऋषभ पंत बेंगलुरु में 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज में दिल्ली की कप्तानी करने के बाद वनडे सीरीज में आए थे. इस दौरान ऋषभ पंत ने सर्विसेज और रेलवेज के खिलाफ दो-दो हाफ-सेंचुरी लगाईं, जिससे दिल्ली नॉकआउट में पहुंची. यह दूसरी बार है जब ऋषभ पंत चोटों के कारण बाहर हैं. मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और पिछले साल नवंबर में घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए उन्होंने वापसी की थी.

ध्रुव जुरेल और ईशान किशन संभावित ऑप्शन

ऋषभ पंत पिछले दो सालों से भारत के वनडे सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला था. न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज से पहले, ऋषभ पंत को बाहर किए जाने की अटकलें तेज थीं, लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी ने उन्हें टीम में बनाए रखा, लेकिन अब जब पंत बाहर हो गए हैं, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट को उनकी जगह किसी और को चुनना होगा. विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन की वजह से ध्रुव जुरेल और टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले ईशान किशन पंत की जगह लेने के लिए संभावित ऑप्शन हैं.

