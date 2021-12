IND vs NZ: विराट कोहली के साथ हुई नाइंसाफी! अंपायर के खराब निर्णय का शिकार हुए कप्तान, मचा बड़ा बवाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है. इस मैच में एक अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने लंच से ठीक पहले एक के बाद एक तीन विकेट खो दिए. इसी कड़ी में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का विकेट भी गिरा. लेकिन विराट को इस मैच में आउट दिए जाने पर एक नया बवाल मच गया है.

इस मैच में भारतीय ओपनरों ने टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दी. 80 रन के स्कोर तक भारतीय टीम को कोई झटका नहीं लगा. लेकिन इसके बाद कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने आकर तूफान सा मचा दिया. पटेल ने पहले शुभमन गिल को 44 रन पर आउट किया. इसके बाद इस स्पिनर ने चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को 0 पर पवेलियन वापस भेजा. लेकिन कोहली को जिस तरह से थर्ड अंपायर ने आउट दिया है उसपर अब बवाल मच गया है. बता दें कि एजाज पटेल की एक सीधी गेंद कोहली के पैड पर टकराई. जिसके बाद कीवी टीम ने अपील की और मैदानी अंपायर ने उंगली उठा थी.

विराट ने इसके बाद तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया. रिव्यू में देखा गया कि पैड पर लगने से पहले गेंद बल्ले के किनारे से लगी थी. अंपायर ने इस रीप्ले को लंबे समय तक देखा जहां साफ ये देखा जा सकता था कि पैड को लगने से पहले गेंद बल्ले को लगी है. इसी बात पर बड़ा बवाल मच गया है और अंपायर के फैसले पर कमेंटेटर समेत बड़े-बड़े दिग्गज भी सवाल उठा रहे हैं.

विराट कोहली को आउट दिए जाने पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है. लोग लगातार अंपायर के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि विराट कोहली को आउट देना सरासर गलत था. वहीं अंपायर के स्तर को देखते हुए लोगों ने तरह-तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. आइए नजर डालते हैं कुछ मीम्स पर.

What the worst ever decision by Mr Virender Sharma.

After seeing end number of times in my opinion it was 100% bat first but don't know what was ump. Doing there.#ViratKohli #unlucky pic.twitter.com/AElr3FIJ2n

— Patel Neel (@086Neel) December 3, 2021