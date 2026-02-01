IND vs NZ: संजू सैमसन की जगह ईशान किशन ने क्यों की विकेटकीपिंग? अचानक खुल गया सबसे बड़ा राज

Advertisement
IND vs NZ 5th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन की जगह अचानक ईशान किशन को विकेटकीपिंग के लिए उतार दिया. यह कदम इस बात की पुष्टि जैसा लगा कि संजू सैमसन को USA के खिलाफ शनिवार को भारत के 2026 T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर कर दिया जाएगा और टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को इस रोल में कुछ प्रैक्टिस देना चाहता था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 01, 2026, 07:57 AM IST
IND vs NZ 5th T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन की जगह अचानक ईशान किशन को विकेटकीपिंग के लिए उतार दिया. यह कदम इस बात की पुष्टि जैसा लगा कि संजू सैमसन को USA के खिलाफ शनिवार को भारत के 2026 T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर कर दिया जाएगा और टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को इस रोल में कुछ प्रैक्टिस देना चाहता था.

संजू सैमसन की जगह ईशान किशन ने क्यों की विकेटकीपिंग?

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें T20I में ईशान किशन ही संजू सैमसन से पहले विकेटकीपिंग करने वाले थे. उन्होंने कहा कि टीम ने सीरीज से पहले ही ड्यूटी बांटने का प्लान बनाया था, जिसमें सैमसन को पहले तीन मैचों में और किशन को आखिरी दो मैचों में ग्लव्स पहनने थे.

अचानक खुल गया सबसे बड़ा राज

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि दोनों विकेटकीपर पहले मैच से ही खेल रहे थे, क्योंकि तिलक [वर्मा] उपलब्ध नहीं थे. उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए, हमने सीरीज से पहले तय किया था कि तीन मैचों में संजू सैमसन विकेटकीपिंग करेंगे और जबकि दो मैचों में ईशान किशन विकेटकीपिंग करेंगे. ईशान किशन दुर्भाग्य से चोट की वजह से पिछला मैच नहीं खेल पाए, लेकिन वह वैसे भी इस मैच में विकेटकीपिंग करने वाले थे.'

गौतम गंभीर की परेशानी

ईशान किशन को इस सीरीज के लिए संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर चुना गया था. हालांकि, संजू सैमसन इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और 9.20 की औसत से सिर्फ 46 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में टॉप-थ्री में बैटिंग करने का मौका दोनों हाथों से लपका और 53.75 की औसत और 231.18 के स्ट्राइक-रेट से 215 रन बनाए. हालांकि, गौतम गंभीर की परेशानी थोड़ी और बढ़ाने के लिए, ईशान किशन स्टंप्स के पीछे पूरी तरह सहज नहीं दिखे और कुछ मौके गंवा दिए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

