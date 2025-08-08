मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन... एशिया कप में भारत-पाकिस्तान भिड़ंत पर बयान, इस अधिकारी ने किया बड़ा इशारा

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप में टक्कर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान की दो बार भिड़ंत तय हुई, लेकिन दोनों ही बार भारत के कई बड़े खिलाड़ियों ने यह मुकाबले खेलने से बॉयकॉट कर दिया, जिसके चलते मैच रद्द करना पड़ा. इसका बड़ा कारण था इसी साल पहलगाम में हुए आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. WCL के बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर तलवार लटकी हुई है. इस बीच यूएई के अधिकारी ने इस मुकाबले को लेकर एक बयान दिया है.

14 सितंबर को इंडिया vs पाकिस्तान

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है, लेकिन सभी की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर हैं, जो 14 सितंबर को होना है. दोनों टीमें एक ग्रुप में ही मौजूद हैं. भारतीय फैंस और कई पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. दिलचप्स यह है कि भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तीन बार आपस में भिड़ सकते हैं. अगर परिस्थितियां वैसी बनती हैं तो...

UAE बोर्ड के अधिकारी का बयान

अब इस मैच को लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात बोर्ड के ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'दोनों टीमों के बीच मैच होने की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं. लेकिन, एशिया कप जैसे बड़े इवेंट की तुलना वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स जैसे टूर्नामेंट से आप नहीं कर सकते हैं. एशिया कप खेलने से पहले सरकारी परमिशन ली जाती है. टीम का और मैच के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले ये तय किया गया है. इसलिए, हमारी कोशिश रहेगी WCL जैसी स्थिति नहीं होने देंगे.'

श्रेयस अय्यर कर सकते हैं टीम में वापसी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. ऐसे में भारतीय टीम की तैयारी जोरों-शोरों पर है. हालांकि, देखना दिलचस्प होता है अगर भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत होती है तो भारतीय टीम का क्या प्रदर्शन रहता है.