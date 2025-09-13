भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक, IND vs PAK मैच से पहले संजय मांजरेकर का बड़ा दावा

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला कल यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बड़ा दावा किया है. संजय मांजरेकर के मुताबिक पाकिस्तान का स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को मुसीबत में डाल सकता है.
Trending Photos
Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला कल यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बड़ा दावा किया है. संजय मांजरेकर के मुताबिक पाकिस्तान का स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को मुसीबत में डाल सकता है. हाल ही में पाकिस्तान ने UAE में खेली गई टी20 ट्राई सीरीज जीती थी. इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. संजय मांजरेकर ने इस वजह से टीम इंडिया को चेताया है.
भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक
भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'मुझे पाकिस्तान का यह बॉलिंग अटैक पसंद है, क्योंकि यह भारत बनाम पाकिस्तान मैच है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान का यह बॉलिंग अटैक भारतीय बल्लेबाजों को कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर कर सकता है. भारत पहले भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुका है, लेकिन आमतौर पर एक खास तरह के बॉलिंग अटैक के खिलाफ. पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सुधार करना होगा, लेकिन माइक हेसन को अपने रिसोर्सेस के भरपूर इस्तेमाल करने का श्रेय जाता है.
संजय मांजरेकर का बड़ा बयान
संजय मांजरेकर ने आगे कहा, 'सैम अयूब ने पहले पाकिस्तान के लिए शायद ही कभी गेंदबाजी की हो, लेकिन माइक हेसन की कोचिंग में उन्होंने लगभग 90% पारियों में गेंदबाजी की है. यह एक नई सोच को दर्शाता है और यह रोमांचक है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ अलग करने की कोशिश करते देखना ताजगी भरा है.' संजय मांजरेकर ने ओमान के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए एशिया कप मैच में पाकिस्तान के फेंके गए पहले छह या आठ ओवरों में स्पिन के दबदबे पर भी हैरानी जताई. संजय मांजरेकर ने कहा, 'क्या आप पहले छह या आठ ओवरों की कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ दो ओवर तेज गेंदबाजी के थे, और बाकी सब स्पिन. अविश्वसनीय.'
भारत का अगला शिकार पाकिस्तान
अगर भारत की बात करें तो उसने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. इस प्रचंड जीत के बाद अब भारत का अगला शिकार पाकिस्तान की टीम है. सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि भारतीय टीम क्रिकेट पाकिस्तान के नए स्पिन आक्रमण का सामना कैसे करती है. टीम इंडिया अपना शुरुआती मैच जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हराकर दूसरे स्थान पर मौजूद है.