भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक, IND vs PAK मैच से पहले संजय मांजरेकर का बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow12920379
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक, IND vs PAK मैच से पहले संजय मांजरेकर का बड़ा दावा

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला कल यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बड़ा दावा किया है. संजय मांजरेकर के मुताबिक पाकिस्तान का स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को मुसीबत में डाल सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 13, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक, IND vs PAK मैच से पहले संजय मांजरेकर का बड़ा दावा

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला कल यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बड़ा दावा किया है. संजय मांजरेकर के मुताबिक पाकिस्तान का स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को मुसीबत में डाल सकता है. हाल ही में पाकिस्तान ने UAE में खेली गई टी20 ट्राई सीरीज जीती थी. इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. संजय मांजरेकर ने इस वजह से टीम इंडिया को चेताया है.

भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा पाकिस्तान का स्पिन अटैक

भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'मुझे पाकिस्तान का यह बॉलिंग अटैक पसंद है, क्योंकि यह भारत बनाम पाकिस्तान मैच है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान का यह बॉलिंग अटैक भारतीय बल्लेबाजों को कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर कर सकता है. भारत पहले भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुका है, लेकिन आमतौर पर एक खास तरह के बॉलिंग अटैक के खिलाफ. पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सुधार करना होगा, लेकिन माइक हेसन को अपने रिसोर्सेस के भरपूर इस्तेमाल करने का श्रेय जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय मांजरेकर का बड़ा बयान

संजय मांजरेकर ने आगे कहा, 'सैम अयूब ने पहले पाकिस्तान के लिए शायद ही कभी गेंदबाजी की हो, लेकिन माइक हेसन की कोचिंग में उन्होंने लगभग 90% पारियों में गेंदबाजी की है. यह एक नई सोच को दर्शाता है और यह रोमांचक है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ अलग करने की कोशिश करते देखना ताजगी भरा है.' संजय मांजरेकर ने ओमान के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए एशिया कप मैच में पाकिस्तान के फेंके गए पहले छह या आठ ओवरों में स्पिन के दबदबे पर भी हैरानी जताई. संजय मांजरेकर ने कहा, 'क्या आप पहले छह या आठ ओवरों की कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ दो ओवर तेज गेंदबाजी के थे, और बाकी सब स्पिन. अविश्वसनीय.'

भारत का अगला शिकार पाकिस्तान

अगर भारत की बात करें तो उसने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. इस प्रचंड जीत के बाद अब भारत का अगला शिकार पाकिस्तान की टीम है. सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि भारतीय टीम क्रिकेट पाकिस्तान के नए स्पिन आक्रमण का सामना कैसे करती है. टीम इंडिया अपना शुरुआती मैच जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हराकर दूसरे स्थान पर मौजूद है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर में दी कई परियोजनाओं की सौगात
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर में दी कई परियोजनाओं की सौगात
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;