'जब से जन्मे हैं तब से खुद को...', भारत-पाक एशिया कप मैच से पहले बौखलाए अफरीदी, दे दिया बेतुका बयान

एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की ऐतिहासिक भिड़ंत है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए थे. दोनों देशों के बीच आपसी संबंध अच्छे ना होने की वजह से मैच का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी हो रहा है. इन सब चीजों के बाद दोनों टीमें पहली बार मैदान पर आमने सामने होंगी. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन और युवराज सिंह को लेकर कई बाते कही हैं.

युवराज और धवन पर भड़के

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह और शिखर धवन पर जमकर निशाना साधा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था. इस टूर्नामेंट के दौरान सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पहले ही आयोजकों को खेलने से मना कर दिया था.

अफरीदी ने शिखर को कही ये बातें

भारतीय लीजेंड्स टीम के पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने पर शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को कहा, " एक अंडा सब कुछ खराब कर सकता है. अफरीदी ने कहा क्रिकेट कभी भी नहीं रुकना चाहिए. मैच हमेशा होते रहना चाहिए. इससे हमारे संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड में लोगों ने WCL मैच देखने के लिए लोगों ने टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी की थी, फिर आप नहीं खेले, ये क्या सोच थी और इसका क्या मतलब था?

शाहिद अफरीदी का चौंकाने वाला दावा

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने दावा किया, कई पुराने खिलाड़ी आज भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. अफरीदी ने आगे कहा, "भारत में और भी कई सारे मुद्दे हैं. कई बार फैंस इन क्रिकेटर्स के घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें जलाने तक का की धमकियां दे देते हैं. ये बेचारे जबसे जन्मे हैं तब से यही साबित कर रहे हैं, हम सब भारतीय हैं."

