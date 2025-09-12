'जब से जन्मे हैं तब से खुद को...', भारत-पाक एशिया कप मैच से पहले बौखलाए अफरीदी, दे दिया बेतुका बयान
Advertisement
trendingNow12919466
Hindi Newsक्रिकेट

'जब से जन्मे हैं तब से खुद को...', भारत-पाक एशिया कप मैच से पहले बौखलाए अफरीदी, दे दिया बेतुका बयान

एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की ऐतिहासिक भिड़ंत है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए थे. भारत और पाक के बीच होने वाले मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन और युवराज सिंह को लेकर कई बाते कही हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Pak Asia cup 2025
Ind vs Pak Asia cup 2025

एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की ऐतिहासिक भिड़ंत है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए थे. दोनों देशों के बीच आपसी संबंध अच्छे ना होने की वजह से मैच का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी हो रहा है. इन सब चीजों के बाद दोनों टीमें पहली बार मैदान पर आमने सामने होंगी. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन और युवराज सिंह को लेकर कई बाते कही हैं.

युवराज और धवन पर भड़के
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह और शिखर धवन पर जमकर निशाना साधा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था. इस टूर्नामेंट के दौरान सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पहले ही आयोजकों को खेलने से मना कर दिया था.

अफरीदी ने शिखर को कही ये बातें
भारतीय लीजेंड्स टीम के पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने पर शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को कहा, " एक अंडा सब कुछ खराब कर सकता है. अफरीदी ने कहा क्रिकेट कभी भी नहीं रुकना चाहिए. मैच हमेशा होते रहना चाहिए.  इससे हमारे संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड में लोगों ने WCL मैच देखने के लिए लोगों ने टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी की थी, फिर आप नहीं खेले, ये क्या सोच थी और इसका क्या मतलब था?

Add Zee News as a Preferred Source

शाहिद अफरीदी  का चौंकाने वाला दावा
पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने दावा किया, कई पुराने खिलाड़ी आज भी खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.  अफरीदी ने आगे कहा, "भारत में और भी कई सारे मुद्दे हैं. कई बार फैंस इन क्रिकेटर्स के घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें जलाने तक का की धमकियां दे देते हैं.  ये बेचारे जबसे जन्मे हैं तब से यही साबित कर रहे हैं, हम सब भारतीय हैं."

ये भी पढ़ें: 14 सितंबर के महामुकाबले से गायब हुआ पाकिस्तान... PBKS के पोस्टर से सोशल मीडिया पर तूफान, फैंस हुए कन्फ्यूज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
;