ये दो खिलाड़ी होते तो सेकंड्स में बिक जाते IND vs PAK मैच के टिकट, दोगुनी रहती फैंस की भीड़!

भारत ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में यूएई को 93 गेंद रहते 9 विकेट से रौंद दिया. अब भारत का सामना 14 सितंबर को पाकिस्तान से होने वाला है, जिसके लिए मंच तैयार है. इस रोमांचक मैच के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन टिकट अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. जिस भारत-पकिस्तान मुकाबले के टिकट बुकिंग विंडो खुलने के चंद सेकंड्स में ही सोल्ड आउट हो जाते थे, उस मैच को लेकर अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. इसे लेकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली टूर्नामेंट का हिस्सा होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती.

क्यों नहीं बिक रहे भारत-पाक मैच के टिकट?

इसका एक सबसे बड़ा कारण कीमतें हो सकती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ की कीमतें तो सिर्फ दो सीटों के लिए 2.5 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गई हैं. टिकटिंग पोर्टल्स (वियागोगो और प्लैटिनमलिस्ट) पर, वीआईपी सुइट्स ईस्ट में एक पेयर सीटों की कीमत 2,57,815 रुपये बताई गई है. इस पैकेज में बैठने की जगह, अनलिमिटेड खाना-पीना, पार्किंग पास, वीआईपी क्लब/लाउंज एक्सेस और प्राइवेट एंट्रेंस व रेस्टरूम शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ये Boycott का असर तो नहीं? नहीं बिक रहे भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट, महामुकाबले को नहीं मिल रहा भाव

इसके अलावा, रॉयल बॉक्स में दो लोगों के लिए 2,30,700 रुपये, जबकि स्काई बॉक्स ईस्ट में 1,67,851 रुपये की कीमत है. यहां तक कि मिड टियर कैटेगरी की कीमतें भी काफी ज्यादा हैं. प्लैटिनम की कीमत 75,659 रुपये, ग्रैंड लाउंज की 41,153 रुपये, पैवेलियन वेस्ट की 28,174 रुपये है, जबकि सबसे किफायती, जनरल ईस्ट की कीमत अभी भी दो लोगों के लिए लगभग 10,000 रुपये है.

ये दो खिलाड़ी होते तो...

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि स्टार खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति एशिया कप मैचों कम बिक्री का एक बड़ा कारण है. खासकर 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों में. उन्होंने कहा, 'जब विराट कोहली रणजी ट्रॉफी मैच खेलने गए थे, तब भी स्टेडियम लगभग भर गया था. उनकी अनुपस्थिति टिकटों के कम बिकने का एक बड़ा कारण है.'

दोगुनी हो जाती फैंस की भीड़

आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से दर्शकों की संख्या में आने वाले बड़े अंतर पर जोर देते हुए कहा, 'अगर वे मौजूद होते, तो दर्शकों की संख्या दोगुनी हो सकती थी. मान लीजिए, अगर 5000 लोग पहले आए थे, तो रोहित और कोहली के होने पर कम से कम 10000 से 15000 लोग देखने आते. उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका कम ही मिलता है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है.'

ये भी पढ़ें: भारत या पाकिस्तान... कौन जीतेगा सुपरसंडे का महामुकाबला? PAK क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

पाकिस्तान के बॉयकॉट की मांग

इस मुकाबले को लेकर काफी विरोध भी किया जा रहा है. दोनों देशों के बीच तनाव के बाद पाकिस्तान के बॉयकॉट की मांग तेज हो रही है. हालांकि, कुछ का कहना है राजनीति और क्रिकेट को एक साथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि कई पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जब संबंध अच्छे नहीं तो क्रिकेट मैच का भी कोई मतलब नहीं बनता. इस मुकाबले को रद्द करने के लिए चार लॉ छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, 'इतनी जल्दी क्या है? यह तो बस मैच है. इसे होने दो.' पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने भी भारत से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को बॉयकॉट करने की बात कही.