दुबई में हाउसफुल रहेगा शो... IND vs PAK ब्लॉकबस्टर फाइनल के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज, इतने लाख में बिका एक टिकट

41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं. आज शाम (28 सितंबर) को होने वाले इस महामुकाबले में कुछ घंटों का समय बाकी है. भारत और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताब जीतने के लिए उतरेंगे. इस महाजंग को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. आलम यह है कि दुबई स्टेडियम में होने वाली इस खिताबी टक्कर के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं. जी हां, एशिया कप का फाइनल हाउसफुल रहने वाला है.

दुबई में हाउसफुल रहेगा शो

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले रोमांचक एशिया कप फाइनल के टिकट बिक चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम हाउसफुल है और इस धमाकेदार मुकाबले के लिए हर एक सीट बुक हो चुकी. बता दें कि 1984 में हुए पहले एशिया कप को 41 साल हो चुके हैं और पहली बार भारत और पाकिस्तान एक साथ फाइनल में पहुंचे हैं. एशिया कप 2025 में दोनों मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया है.

ग्रुप मैच और सुपर-4 में भी थे दर्शक

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी भिड़ंत होने वाली है. इससे पहले हुए दोनों मुकाबलों में भी काफी संख्या में दर्शन मौजूद थे. 14 सितंबर को ग्रुप मैच के लिए 20000 दर्शक और 21 सितंबर को सुपर-4 मुकाबले के लिए 17000 दर्शक स्टेडियम में थे. कुछ वेबसाइटों के मुताबिक इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस ने एक टिकट के लिए 2 से 2.7 लाख रुपये तक दिए हैं.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच रविवार, 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. इसका टॉस शाम 7.30 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं मैच?

भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हैरिस शाह. मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम.