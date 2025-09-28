Advertisement
trendingNow12940165
Hindi Newsक्रिकेट

दुबई में हाउसफुल रहेगा शो... IND vs PAK ब्लॉकबस्टर फाइनल के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज, इतने लाख में बिका एक टिकट

41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं. आज शाम (28 सितंबर) को होने वाले इस महामुकाबले में कुछ घंटों का समय बाकी है.  इस महाजंग को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. आलम यह है कि दुबई स्टेडियम में होने वाली इस खिताबी टक्कर के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुबई में हाउसफुल रहेगा शो... IND vs PAK ब्लॉकबस्टर फाइनल के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज, इतने लाख में बिका एक टिकट

41 साल में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं. आज शाम (28 सितंबर) को होने वाले इस महामुकाबले में कुछ घंटों का समय बाकी है. भारत और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताब जीतने के लिए उतरेंगे. इस महाजंग को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. आलम यह है कि दुबई स्टेडियम में होने वाली इस खिताबी टक्कर के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं. जी हां, एशिया कप का फाइनल हाउसफुल रहने वाला है.

दुबई में हाउसफुल रहेगा शो

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले रोमांचक एशिया कप फाइनल के टिकट बिक चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम हाउसफुल है और इस धमाकेदार मुकाबले के लिए हर एक सीट बुक हो चुकी. बता दें कि 1984 में हुए पहले एशिया कप को 41 साल हो चुके हैं और पहली बार भारत और पाकिस्तान एक साथ फाइनल में पहुंचे हैं. एशिया कप 2025 में दोनों मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप मैच और सुपर-4 में भी थे दर्शक

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी भिड़ंत होने वाली है. इससे पहले हुए दोनों मुकाबलों में भी काफी संख्या में दर्शन मौजूद थे. 14 सितंबर को ग्रुप मैच के लिए 20000 दर्शक और 21 सितंबर को सुपर-4 मुकाबले के लिए 17000 दर्शक स्टेडियम में थे. कुछ वेबसाइटों के मुताबिक इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस ने एक टिकट के लिए 2 से 2.7 लाख रुपये तक दिए हैं. 

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच रविवार, 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. इसका टॉस शाम 7.30 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं मैच?

भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा. 

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह. 

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हैरिस शाह. मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakAsia Cup Final 2025

Trending news

सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
;