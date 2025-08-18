Asia Cup में भीगी बिल्ली नहीं है पाकिस्तान... रिकॉर्ड देखकर हो जाएंगे हैरान, 2 साल पहले निकाली थी भारतीय फैंस की जान
Asia Cup में भीगी बिल्ली नहीं है पाकिस्तान... रिकॉर्ड देखकर हो जाएंगे हैरान, 2 साल पहले निकाली थी भारतीय फैंस की जान

India vs Pakistan Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज होने में लगभग 3 हफ्ते का समय बाकी है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के मुकाबले का शोर भी तेज होता दिख रहा है. यूं तो पाकिस्तान की हालत टीम इंडिया के सामने पतली नजर आती है, लेकिन एशिया कप में अलग अंदाज दिखा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:30 PM IST
India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज होने में लगभग 3 हफ्ते का समय बाकी है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के मुकाबले का शोर भी तेज होता दिख रहा है. यूं तो पाकिस्तान की हालत टीम इंडिया के सामने पतली नजर आती है, लेकिन एशिया कप में अलग अंदाज दिखा है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम भारत से आंख-से-आंख मिलाती नजर आती है. आईए जानते हैं दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में कितनी बार टक्कर हुई है और किसका पलड़ा भारी है. 

कब होगा मुकाबला? 

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा. मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, अगले 24 घंटे में सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय स्क्वाड भी सामने आ जाएगा. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तारीख 14 सितंबर है जब वर्ल्ड क्रिकेट में इस महाजंग का शोर देखने को मिलेगा. 

18 बार हुई टक्कर

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के इतिहास में 18 बार टक्कर हुई है. भारत 10 बार बाजी मारी है जबकि पाकिस्तान ने भी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की. दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. चूंकि इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा, ऐसे में बात करें टी20 की तो दोनों टीमों के बीच तीन बार टी20 फॉर्मेट एशिया कप में टक्कर हुई है. पाकिस्तान ने एक बार जबकि टीम इंडिया ने दो बार जीत दर्ज की है.

2022 में पाकिस्तान खराब किया था खेल

साल 2022 में पाकिस्तान ने टीम इंडिया का खेल खराब कर दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच 2022 एशिया कप में दो मुकाबले खेले गए थे, पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. लेकिन सुपर-4 से पहले पाकिस्तान ने टीम इंडिया से बदला लिया. उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत पर 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. भारत की तरफ से टॉप रन स्कोरर विराट कोहली रहे थे, उन्होंने 60 रन की पारी खेली थी. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 71 रन ठोके और टीम इंडिया के हाथ से जीत छीन लिया थी. पाकिस्तान टीम 2022 एशिया कप में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

IND vs Pak

;