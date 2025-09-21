टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार हुई तय! ये आंकड़े देख PAK ड्रेसिंग रूम में पसर जाएगा सन्नाटा

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के सामने है. टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया.
भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के सामने है. टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने की होगी. भारत ने जैसे ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई. दरअसल, टॉस के साथ ही पाकिस्तान की इस मुकाबले में हार तय मानी जा रही है. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. आइए जानते हैं...
टीम इंडिया ने किए दो बदलाव
सुपर-4 के इस मुकाबले में भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ा है. पाकिस्तान की टीम में भी दो बदलाव किए गए हैं. हसन नवाज और खुशदिल शाह इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी, लेकिन 9 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी.
भारतीय टीम को इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं. पाकिस्तानी टीम को फखर जमान और साहिबजादा फरहान से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि मोहम्मद नवाज और सईम अय्यूब अपनी गेंदबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं.
टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार तय!
सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. इसका मतलब यह कि पाकिस्तान की पहले बैटिंग है. आंकड़े बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में रन चेज करने वाली टीम को जीत हाथ लगी है. ऐसे में यह आंकड़े इस मुकाबले में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत की गवाही दे रहे हैं. हालांकि, मैच का नतीजा कुछ भी संभव है.
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.