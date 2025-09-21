टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार हुई तय! ये आंकड़े देख PAK ड्रेसिंग रूम में पसर जाएगा सन्नाटा
Advertisement
trendingNow12931596
Hindi Newsक्रिकेट

टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार हुई तय! ये आंकड़े देख PAK ड्रेसिंग रूम में पसर जाएगा सन्नाटा

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के सामने है. टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार हुई तय! ये आंकड़े देख PAK ड्रेसिंग रूम में पसर जाएगा सन्नाटा

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम इसी टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के सामने है. टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और गेंदबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने की होगी. भारत ने जैसे ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई. दरअसल, टॉस के साथ ही पाकिस्तान की इस मुकाबले में हार तय मानी जा रही है. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. आइए जानते हैं...

टीम इंडिया ने किए दो बदलाव

सुपर-4 के इस मुकाबले में भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ा है. पाकिस्तान की टीम में भी दो बदलाव किए गए हैं. हसन नवाज और खुशदिल शाह इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी, लेकिन 9 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय टीम को इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं. पाकिस्तानी टीम को फखर जमान और साहिबजादा फरहान से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि मोहम्मद नवाज और सईम अय्यूब अपनी गेंदबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 100 विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया से OUT! एक साथ 2 सुपरस्टार की वापसी...पाकिस्तान ने इन खिलाड़ियों को निकाला

टॉस के साथ ही पाकिस्तान की हार तय!

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. इसका मतलब यह कि पाकिस्तान की पहले बैटिंग है. आंकड़े बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में रन चेज करने वाली टीम को जीत हाथ लगी है. ऐसे में यह आंकड़े इस मुकाबले में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत की गवाही दे रहे हैं. हालांकि, मैच का नतीजा कुछ भी संभव है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakAsia Cup 2025

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;