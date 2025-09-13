'ओलंपिक बिडिंग और...', तो इस वजह से पाकिस्तान से एशिया कप में खेल रहा भारत? पता चल गई अंदर की बात!
'ओलंपिक बिडिंग और...', तो इस वजह से पाकिस्तान से एशिया कप में खेल रहा भारत? पता चल गई अंदर की बात!

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप की जंग में कुछ घंटे शेष हैं. 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस मुकाबले का भारत में जमकर विरोध हो रहा है. फैंस से लेकर कई पूर्व क्रिकेटर्स की मांग है कि भारत को इस मैच का बॉयकॉट करना चाहिए.

Sep 13, 2025, 08:31 PM IST
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच टी 20 एशिया कप 2025 की जंग में कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन इस बार हर बार की तरह फैंस में वो क्रेज नहीं है. जिस भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को देखने के लिए टिकटें मिलना मुश्किल हो जाता था, आज आलम है कि मैच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. 14 सितंबर को दुबई में यह जंग होनी है, जिसका भारत में जमकर विरोध हो रहा है. फैंस से लेकर कई पूर्व क्रिकेटर्स भारत को इस मुकाबले का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. सबका यही कहना है कि क्या क्रिकेट मैच देश से बढ़कर है? सवाल यह भी है कि क्या यह मैच जरूरी है या भारत किसी मजबूरी के चलते यह मुकाबला खेल रहा है? इस बीच एक एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इस महाजंग को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पाकिस्तान से मैच बहिष्कार की मांग

पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मुकाबले में काफी विरोध हो रहा है. हरभजन सिंह, अंबाती रायुडू समेत कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. इससे पहले इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द करना पड़ा था, क्योंकि कई भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था. फैंस चाहते हैं कि एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेले.

'ओलंपिक में हमारी दावेदारी और...' 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने इसे लेकर बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच क्यों हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसे भारत से क्रिकेट मैच खेलना पड़ रहा है. भारत खेले या न खेले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अतुल वासन, 'दो महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान कभी एक साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन हालात बदल गए... ओलंपिक में हमारी दावेदारी और अन्य खेलों के लिए विभिन्न परमिट मिलने के कारण यह मैच हो रहा है.' 

'मुकाबला एकतरफा होगा...'

इस पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, 'यह पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सौभाग्य की बात है. उन्हें अपने अस्तित्व के लिए भारत के साथ खेलना जरूरी है. भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता... अगर पूछा जाए कि क्या यह मैच होना चाहिए, तो मैं अपने प्रधानमंत्री और सरकार की बात दोहराते हुए कहूंगा कि होना चाहिए, क्योंकि इसके तार कहीं और जुड़े हैं. यह एक सिद्ध तथ्य है कि हम क्रिकेट में बहुत बेहतर हैं... इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एकतरफा मैच होगा.'

पहलगाम हमले के बाद से आक्रोश में फैंस

इसी साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेकसूर और निहत्थे लोगों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया था. भारत ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. भारत के इस एक्शन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया. भारत ने पाकिस्तान से कई समझौते पर विराम लगा दिया. इसके बाद से ही भारतीय क्रिकेट फैंस में आक्रोश है. उनका कहना है कि जब पानी और खून साथ नहीं रह सकते तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच क्यों? अब एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर बवाल मचा हुआ है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

India vs Pakistan Asia Cup 2025

