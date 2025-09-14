T20I में भुवनेश्वर कुमार का महारिकॉर्ड खतरे में, एक विकेट लेते ही बुमराह निकल जाएंगे आगे

India vs Pakistan Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (14 सितंबर) को खेलेगी. टीम इंडिया ने अपने पिछले मैच में यूएई को हराया था. अब उसकी नजर एक और जीत के साथ सुपर-4 राउंड में जगह बनाने पर होगी. पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ जीत हासिल की थी. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर सबकी नजरें होंगी. वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के कगार पर हैं.

भुवनेश्वर से आगे निकलेंगे बुमराह

बुमराह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार से आगे निकल जाएंगे. बुमराह ने अब तक 71 मैचों में 90 विकेट लिए हैं. भुवनेश्वर ने 87 मैच में 90 विकेट अपने नाम किए हैं. बुमराह अगर एक विकेट पाकिस्तान के खिलाफ हासिल कर लेते हैं तो वह भुवनेश्वर से आगे निकल जाएंगे. उनका इस टीम के खिलाफ टी20 में प्रदर्शन भी अच्छा है. बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 टी20 मैचों में 5 विकेट लिए हैं.

इतिहास रचने के करीब अर्शदीप

अगर मैच में अर्शदीप सिंह को मौका मिलता है तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे. उन्होंने 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं. वह 100 विकेट से एक कदम दूर हैं. अर्शदीप के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में युजवेंद्र चहल (96), हार्दिक पांड्या (94), बुमराह (90) और भुवनेश्वर (90) हैं.

यूएई के खिलाफ की थी तूफानी शुरुआत

यूएई के खिलाफ बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाई थी. उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अलिशान शराफू को क्लीन बोल्ड कर दिया. बुमराह ने 3 ओवरों में 19 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था. भारत ने उस मैच में यूएई को 57 रनों पर समेट दिया था. इसके बाद टीम इंडिया ने 4.3 ओवरों में 60 रन बनाकर मैच को जीत लिया था. इस मैच से भारत को 2 अंक मिल गए और टीम इंडिया का नेट रनरेट +10.483 है.