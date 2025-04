IND vs PAK Cricket: अब नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच? पहलगाम आतंकी हमले के बाद BCCI का फूटा गुस्सा

Kashmir Pahalgam Terror Attack, India vs Pakistan Cricket: कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे में देश में गुस्से का माहौल है. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर दो ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है. हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं. इस कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलने के लिए कहा जा रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार लिख रहे हैं. बीसीसीआई के सचिव राजीव शुक्ला ने इस घटना पर दुख जताया है और भविष्य में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा बयान भी दिया है.

राजीव शुक्ला का बयान

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने घटना पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के साथ हैं और निंदा करते हैं. राजीव शुक्ला से जब पूछा गया कि क्या अब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला सरकार लेगी. बीसीसीआई को जो सरकार कहेगी वही होगा. बोर्ड के उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि हम सरकार के कहने पर ही द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे. जहां तक आईसीसी इवेंट की बात है तो उसमें हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के कारण खेलते हैं.

2008 से पाकिस्तान नहीं जा रही भारतीय टीम

भारत और पाकिस्तान की टीम हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में आमने-सामने हुई थी. उस मैच में टीम इंडिया ने जोरदार जीत हासिल की थी. 2008 में मुंबई हमले के कारण भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है. पहलगाम आतंकी हमले पर बीसीसीआई ने भी शोक जताया है. उसने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, ''पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. इस भीषण हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए प्रार्थनाएं.''

Standing in solidarity with the victims of the Pahalgam terror attack. Prayers for the families who lost their loved ones in this gruesome attack pic.twitter.com/KXAJelZ1n3

— BCCI (@BCCI) April 23, 2025