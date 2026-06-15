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दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, थाइलैंड की गेंदबाज को पछाड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Deepti Sharma Five-wicket Haul: भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी.दीप्ति शर्मा के ऐतिहासिक 5 विकेट और स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत यह जीत मिली.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:30 AM IST
दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, थाइलैंड की गेंदबाज को पछाड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Image Credit: दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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