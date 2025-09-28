IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को किया धुआं-धुआं... इस तिकड़ी ने छुड़ाए छक्के, पलक झपकते पलट दिया फाइनल

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 146 रनों पर ढेर हो गई. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. कप्तान के इस फैसले पर टीम इंडिया की कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी खरी उतरी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए. आलम यह रहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों का पूरे 20 ओवर क्रीज पर खड़े रहना भारी पड़ गया. पाकिस्तान ने अपने 9 विकेट आखिरी 33 रन पर गंवाए.

शानदार शुरुआत.. फिर ढह गई PAK बल्लेबाजी

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े. 57 रन बनाकर फरहान वरुण चक्रवर्ती की फिरकी में फंसे. फखर जमान ने सैम अयूब के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 29 रन ही जोड़ पाए थे कि पाकिस्तान को एक और झटका लगा. इस बार कुलदीप ने अयूब को पवेलियन भेजा. पाकिस्तान का विकेट 113 रन पर गिरा, जिसके बाद उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.