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Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, वर्ल्ड कप में होगी भिड़ंत, नोट कर लें शेड्यूल

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, वर्ल्ड कप में होगी भिड़ंत, नोट कर लें शेड्यूल

India vs Pakistan Match Time: आईपीएल समाप्त होने के ठीक बाद क्रिकेट के एक और महाकुंभ की शुरुआत होगी. इंग्लैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है. अगले महीने होने वाले इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा मैच भारत-पाकिस्तान का होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 03:25 PM IST
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भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच.
भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच.

India vs Pakistan Match Schedule: आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच एक और वर्ल्ड कप का खुमार धीरे-धीरे चढ़ने लगा है. फरवरी-मार्च में भारतीय पुरुष टीम ने अपने होमग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड कप जीता था. अब महिलाओं की बारी है. आईपीएल समाप्त होने के ठीक बाद क्रिकेट के एक और महाकुंभ की शुरुआत होगी. इंग्लैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है. अगले महीने होने वाले इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा मैच भारत-पाकिस्तान का होगा.

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है. एजबेस्टन में 14 जून को होने वाले इस मैच में स्टेडियम फुल रहने की संभावना है. पुरुष की तरह महिलाओं में भी पाकिस्तान की टीम भारत के सामने टिकने वाली नहीं है, लेकिन दोनों पड़ोसी देश के बीच राजनीतिक तनाव के कारण इस मैच पर सबकी नजरें होती हैं. अगले महीने होने वाले इस मुकाबले की जानकारी हम यहां आपको दे रहे हैं.

भारत के ग्रुप में कौन-कौन?

भारत टी20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग वनडे चैंपियन के रूप में उतरेगी. महिला टीम को ग्रुप-1 में रखा गया है. भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड को भी इस ग्रुप में रखा गया है. ग्रुप 2 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल हैं.

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भारत का पहला मैच

भारत अपना कैंपेन 14 जून को एजबेस्टन में पाकिस्तान से खेलकर शुरू करेगा. इसके बाद 17 जून को हेडिंग्ले में नीदरलैंड्स से और 21 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में रनर-अप साउथ अफ्रीका से खेलेगी. टीम के आखिरी दो ग्रुप मैच 25 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश के खिलाफ और 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे.  हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

भारत की टीम का हो चुका है ऐलान

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित की जा चुकी है. हरमनप्रीत कौर को एक और बड़े टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है. उनकी कप्तान में पिछले साल भारत ने घरेलू मैदान पर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था. स्मृति मंधाना उपकप्तान हैं. टीम में नंदनी शर्मा और भारती फुलमाली जैसी युवा खिलाड़ियों को भी चुना गया है.

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महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

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भारत का शेड्यूल

रविवार, 14 जून: भारत बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन
बुधवार, 17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड, हेडिंग्ले
रविवार, 21 जून: साउथ अफ्रीका बनाम भारत, मैनचेस्टर
गुरुवार, 25 जून: भारत बनाम बांग्लादेश, मैनचेस्टर
रविवार, 28 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, लॉर्ड्स

नोट: ग्रुप राउंड में भारत के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होंगे. टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइन ओवल में 30 जून और 2 जुलाई को होंगे. फाइनल मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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