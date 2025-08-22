एशिया कप खत्म होते ही फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, वनडे वर्ल्ड कप में होगी जबरदस्त टक्कर

भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और पूरे क्रिकेट जगत में अपना जलवा कामय किए हुए है. आन वाले 2 महीने भारतीय टीम के लिहाज से बेहद खास होने वाले हैं. 9 सितंबर से टीम इंडिया एशिया कप खेलेगी और 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा. इसके 2 दिन बाद महिला वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसमें भारतीय फैंस भारी तदात में पहुंचकर समर्थन करेंगे. हम आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान विश्व कप में कब आमने-सामने आएंगे.

14 सितंबर को पुरुष टीम की महाजंग

भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध को लेकर चल रहे मतभेद के बीच बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि टीम इंडिया केवल ICC इवेंट्स में ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद ये तय हो गया टीम इंडिया न केवल एशिया कप में बल्कि वनडे विश्व कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी.एक ग्रुप में होने के नाते भारतीय टीम पाकिस्तान से 14 सितंबर को यूएई के मैदान में आमने सामने होंगी. भारत खिताब की प्रवल दावेदार मानी जा रही, देखना दिलचस्प रहेगा टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्रदर्शन रहेगा.

ODI वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच

2025 महिला वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाना है. ऐसे में 8 टीमों का लीग स्टेज में 1-1 बार भिड़ना तय है. श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय टीम 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक जंग में उतरेगी. वहीं इसके बाद भी वे अगर सेमीफाइनल में जाते हैं तो एक बार फिर भिड़ सकते हैं. भारत की महिला टीम दृष्टिकोड़ से महिला विश्व कप कुछ खास नहीं रहा है. आज तक महिला टीम वनडे विश्व कप नहीं जीत पाई है.

भारतीय टीम का महिला टीम का शेड्यूल

30 सितंबर भारत vs श्रीलंका

5 अक्टूबर भारत vs पाकिस्तान

9 अक्टूबर भारत vs दक्षिण अफ्रीका

12 अक्टूबर भारत vs ऑस्ट्रेलिया

19 अक्टूबर भारत vs इंग्लैंड

23 अक्टूबर भारत vs न्यूजीलैंड

26 अक्टूबर भारत vs बांग्लादेश