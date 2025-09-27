Advertisement
trendingNow12939379
Hindi Newsक्रिकेट

गेंदबाजों की सिट्टी-पिट्टी गुल... फाइनल को लेकर अभिषेक के खौफ में PAK! दिग्गज भी 'मैदान' में उतरे

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एशिया कप के फाइनल में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है. 28 सितंबर को होने वाले इस महामुकाबले को लेकर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि उनके दिग्गजों में भी खलबली मची है कि भारत फिर शिकस्त न दे दे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेंदबाजों की सिट्टी-पिट्टी गुल... फाइनल को लेकर अभिषेक के खौफ में PAK! दिग्गज भी 'मैदान' में उतरे

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एशिया कप के फाइनल में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है. 28 सितंबर को होने वाले इस महामुकाबले को लेकर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि उनके दिग्गजों में भी खलबली मची है कि भारत फिर शिकस्त न दे दे. खासकर, बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान में खौफ बैठा हुआ है. वसीम करम से लेकर वकार यूनुस तक कई दिग्गज पाकिस्तान टीम को अभिषेक का विकेट लेने के लिए तरह-तरह की सलाह दे रहे हैं. बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान की यह तीसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले हुए दोनों मुकाबलों में भारत ने बुरी तरह फेंटा लगाया.

पाकिस्तान टीम में अभिषेक की दहशत

फाइनल में अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी टीम में दहशत का माहौल है. पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक से डरे हुए हैं. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी खेमें दहशत मचाई हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ सुप-4 के मैच में भी अभिषेक ने 39 गेंद पर 74 रन की पारी खेली. वह लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. उनके इसी रौद्र रूप की वजह से पाकिस्तान खेमा डरा हुआ है. पाकिस्तानी टीम का मानना है कि अगर अभिषेक क्रीज पर 10 ओवर भी रूक गए तो मैच का भारत के पक्ष में कर देंगे. इस वजह से विपक्षी खेमा अभिषेक को जल्दी आउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्गजों भी मैदान में उतरे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों और दिग्गज तेज गेंदबाजों वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अपनी टीम के गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी लेने का तरीका बताया है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए वकार यूनिस ने कहा, 'अभिषेक एक वास्तविक प्रतिभा हैं और शुरुआती कुछ ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन हर किसी की कमजोरी होती है. वह अच्छी फॉर्म में हैं, फिर भी एक बुरा दिन हमेशा आता है. फाइनल में अभिषेक पर दबाव होगा, इसलिए अगर पाकिस्तानी गेंदबाज स्पष्टता और योजना के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो वे उन्हें जल्दी आउट कर सकते हैं.'

अकरम ने बताई आउट करने की ये तरकीब

वसीम अकरम ने कहा, 'शाहीन अफरीदी को अभिषेक को परेशान करने के लिए उन्हें लंबी गेंदें फेंकनी होंगी. पिछले दोनों मैचों में शाहीन ने फुल लेंथ पर गेंदबाजी की, उन्हें लेंथ बदलने और गेंद को लेंथ के पीछे से घुमाने की कोशिश करने की जरूरत थी.' अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. वह एशिया कप 2025 के श्रेष्ठ स्कोरर हैं. 6 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 309 रन बना चुके हैं. टी20 फॉर्मेट के एक एडिशन का यह सर्वोच्च स्कोर है.

स्विंग गेंद से दो चकमा - आमिर

मोहम्मद आमिर ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक अच्छे गेंदबाज को स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी करके उन्हें अपनी बाहें खोलने की छूट नहीं देनी चाहिए. स्टंप्स से चार-पांच मीटर की दूरी पर स्विंग गेंद फेंकें, जिससे गेंद का किनारा लग सकता है. स्टंप्स के अंदर स्विंग करें. मैंने आईपीएल में मिचेल स्टार्क को मिडिल और ऑफ साइड से आउट-स्विंगर से उन्हें आउट करते देखा है. वह सख्त हाथों से खेलते हैं, इसलिए धीमी गेंद भी उनके खिलाफ कारगर हो सकती हैं.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakAsia Cup 2025

Trending news

पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
ऐसा क्या मांग बैठे ट्रंप जो तिलमिला गया ईरान, UN में बोले राष्ट्रपति-ये नहीं हो सकता
Masoud Pezeshkian
ऐसा क्या मांग बैठे ट्रंप जो तिलमिला गया ईरान, UN में बोले राष्ट्रपति-ये नहीं हो सकता
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और..', ममता के नेता के गाने से मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
;