गेंदबाजों की सिट्टी-पिट्टी गुल... फाइनल को लेकर अभिषेक के खौफ में PAK! दिग्गज भी 'मैदान' में उतरे

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एशिया कप के फाइनल में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है. 28 सितंबर को होने वाले इस महामुकाबले को लेकर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि उनके दिग्गजों में भी खलबली मची है कि भारत फिर शिकस्त न दे दे. खासकर, बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान में खौफ बैठा हुआ है. वसीम करम से लेकर वकार यूनुस तक कई दिग्गज पाकिस्तान टीम को अभिषेक का विकेट लेने के लिए तरह-तरह की सलाह दे रहे हैं. बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान की यह तीसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले हुए दोनों मुकाबलों में भारत ने बुरी तरह फेंटा लगाया.

पाकिस्तान टीम में अभिषेक की दहशत

फाइनल में अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी टीम में दहशत का माहौल है. पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक से डरे हुए हैं. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी खेमें दहशत मचाई हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ सुप-4 के मैच में भी अभिषेक ने 39 गेंद पर 74 रन की पारी खेली. वह लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. उनके इसी रौद्र रूप की वजह से पाकिस्तान खेमा डरा हुआ है. पाकिस्तानी टीम का मानना है कि अगर अभिषेक क्रीज पर 10 ओवर भी रूक गए तो मैच का भारत के पक्ष में कर देंगे. इस वजह से विपक्षी खेमा अभिषेक को जल्दी आउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है.

दिग्गजों भी मैदान में उतरे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों और दिग्गज तेज गेंदबाजों वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अपनी टीम के गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी लेने का तरीका बताया है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए वकार यूनिस ने कहा, 'अभिषेक एक वास्तविक प्रतिभा हैं और शुरुआती कुछ ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन हर किसी की कमजोरी होती है. वह अच्छी फॉर्म में हैं, फिर भी एक बुरा दिन हमेशा आता है. फाइनल में अभिषेक पर दबाव होगा, इसलिए अगर पाकिस्तानी गेंदबाज स्पष्टता और योजना के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो वे उन्हें जल्दी आउट कर सकते हैं.'

अकरम ने बताई आउट करने की ये तरकीब

वसीम अकरम ने कहा, 'शाहीन अफरीदी को अभिषेक को परेशान करने के लिए उन्हें लंबी गेंदें फेंकनी होंगी. पिछले दोनों मैचों में शाहीन ने फुल लेंथ पर गेंदबाजी की, उन्हें लेंथ बदलने और गेंद को लेंथ के पीछे से घुमाने की कोशिश करने की जरूरत थी.' अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. वह एशिया कप 2025 के श्रेष्ठ स्कोरर हैं. 6 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 309 रन बना चुके हैं. टी20 फॉर्मेट के एक एडिशन का यह सर्वोच्च स्कोर है.

स्विंग गेंद से दो चकमा - आमिर

मोहम्मद आमिर ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक अच्छे गेंदबाज को स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी करके उन्हें अपनी बाहें खोलने की छूट नहीं देनी चाहिए. स्टंप्स से चार-पांच मीटर की दूरी पर स्विंग गेंद फेंकें, जिससे गेंद का किनारा लग सकता है. स्टंप्स के अंदर स्विंग करें. मैंने आईपीएल में मिचेल स्टार्क को मिडिल और ऑफ साइड से आउट-स्विंगर से उन्हें आउट करते देखा है. वह सख्त हाथों से खेलते हैं, इसलिए धीमी गेंद भी उनके खिलाफ कारगर हो सकती हैं.'