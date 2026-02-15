IND VS PAK: सलमान आगा के जाल में फंसे अभिषेक शर्मा, खाता भी नहीं खोल सका सबसे बड़ा मैच विनर

Advertisement
IND VS PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. पूरे देश की नजर टीम इंडिया की सलामी जोड़ी पर थी.लेकिन, अभिषेक शर्मा ने मौजूदा टी20 विश्व कप में दूसरी बार बिना खाता खोलकर आउट हो गए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:34 PM IST
IND VS PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. पूरे देश की नजर टीम इंडिया की सलामी जोड़ी पर थी.लेकिन, अभिषेक शर्मा ने मौजूदा टी20 विश्व कप में दूसरी बार बिना खाता खोलकर आउट हो गए. अभिषेक ने सभी को निराश करने का काम किया है. कप्तान आगा पाकिस्तान के लिए पहला ओवर फेंकने आए इससे उन्होंने सभी को हैरान कर दिया. अभिषेक शुरुआत से ही काफी दवाब में नजर आ रहे थे और ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को वह कैच थमा बैठे और बिना खाता खोले ऐसे बड़े मैच में वह पवेलियन लौट गए.  इसी के साथ कप्तान आगा ने अपना बदला पूरा कर लिया.

सलमान आगा का बदला पूरा

भारत-पाक महामुकाबले से पहले सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को खिलाने की दरख्वास्त की थी. जवाब में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनकी ख्वाहिश पूरी तरते हुए आज अभिषेक को मौका दिया था. हालांकि, वह कुछ खास नहीं कर सके और बिना खाता खोले आउट हो गए और अभिषेक बीते 10 टी20 मुकाबलों में तकरीबन 4 बार के आसपास डक पर आउट हुए हैं.यह अभिषेक के लिए काफी शर्मनाक रिकॉर्ड है. अगर वह इस चीज को नहीं सुधारते हैं, तो उनके इस रिकॉर्ड में और वृद्धि हो सकती है. 

विश्व कप में नहीं खुला है खाता

बता दें कि अभिषेक शर्मा अपने 2 सालों के टी20 करियर में पहली बार टी20 विश्व कप खेल रहे हैं. खास बात ये है कि अभिषेक ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में खेले 2 मुकाबलों में दोनों में खाता नहीं खोल पाए हैं. 1 मैच में वह बुखार की वजह से बाहर बैठ गए थे और नीदरलैंड के खिलाफ नहीं खेले थे. उस मैच में उनकी जगह संजू सैमसन को खेलने का मौका मिला था. ऐसे में आज एक बार फिर उनके सामने बड़ा मौका था भारत-पाक जैसे बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने का लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे.

नहीं टूटा किंग कोहली का रिकॉर्ड

आज भारत-पाक के बीच मुकाबले में अभिषेक शर्मा के पास रन मशीन कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का जबरदस्त मौका था. लेकिन, वह ऐसा करने नाकाम रहे है . बता दें कि विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ खेले मुकाबलों में 12 छ्क्के लगाए हैं. वहीं, अभिषेक ने ओवरऑल 7 छक्के लगाए हैं अगर वह आज के मुकाबले में 6 छक्के लगा देते तो वह रिकॉर्ड टूट जाता. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और किंग कोहली का रिकॉर्ड अभी भी अटूट है.

