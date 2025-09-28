भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में कौन सी पिच का होगा इस्तेमाल? दुबई से आया ये लेटेस्ट अपडेट

एशिया कप 2025 फाइनल के लिए मंच तैयार है. कुछ घंटे में भारत और पाकिस्तान की टीमें ट्रॉफी जीतने की लिए जद्दोजहद करती नजर आएंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला होने वाला है. इससे ठीक पहले पिच को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.
एशिया कप 2025 फाइनल के लिए मंच तैयार है. कुछ घंटे में भारत और पाकिस्तान की टीमें ट्रॉफी जीतने की लिए जद्दोजहद करती नजर आएंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला होने वाला है. मुकाबले से ठीक पहले पिच को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. टूर्नामेंट के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह फाइनल उसी पिच पर खेला जाएगा, जिसका उपयोग दोनों टीमों के पिछले मुकाबले यानी सुपर-4 में किया गया था.
सुपर-4 मैच में क्या हुआ था?
उस सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन (5 विकेट पर) बनाए थे, जिसमें ओपनर साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की शानदार पारी खेली थी. हालांकि, भारत ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और 6 विकेट से सात गेंदें रहते जीत दर्ज की. भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा (39 गेंदों पर 74) और शुभमन गिल (28 गेंदों पर 47) ने मिलकर 10 ओवर के अंदर ही 105 रन की तूफानी ओपनिंग साझेदारी की थी. इसके बाद तिलक वर्मा (19 गेंदों पर 30 नाबाद) ने मैच को खत्म कर दिया.
पिच का कैसा रहेगा मिजाज?
अब, उसी पिच पर फाइनल होने से बड़ा सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? पिछली बार पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी और गेंदबाजों को कम मदद मिली थी. भारत के इन-फ़ॉर्म टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक बार फिर इसका फायदा उठाना चाहेंगे. फाइनल में सिर्फ क्रिकेट की टक्कर नहीं है. भारत अब तक 6 मैच लगातार जीतकर अजेय रहा है, जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराकर मुश्किल से फाइनल में जगह मिली है.
पहली बार फाइनल में IND vs PAK
यह 41 साल में पहला मौका है, जब एशिया कप के फाइन में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं. इस टूर्नामेंट के इतिहास में इससे पहले कभी फाइनल में इन दो टीमों का सामना नहीं हुआ है. फाइनल में भारत का पलड़ा भारी है, वो इसलिए क्योंकि भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में शिकस्त दी थी. ग्रुप स्टेज में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सुपर-4 में 6 विकेट से हराया. अब तीसरी बार दोनों टीमें इस सीजन भिड़ने के लिए तैयार हैं. भारत इस फाइनल को नाम कर 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने उतरेगा.