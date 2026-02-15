IND vs PAK T20: एक साथ बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड...भारत ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने फेंके 18 ओवर

रविवार को ग्रुप ए के अहम मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आक्रमण की एक अनूठी श्रृंखला अपनाई और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजी के 18 ओवर फेंककर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.धीमी, स्पिन वाली पिच पर, पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुनने के बाद पाकिस्तान ने गेंदबाजी में एक अप्रत्याशित रणनीति अपनाई. कप्तान सलमान आगा, जिन्होंने पिछले नौ मैचों में केवल एक ओवर और इस विश्व कप के पिछले मैचों में एक भी ओवर नहीं फेंका था, नई गेंद से पहले गेंदबाजी करने उतरे. भारत के सलामी बल्लेबाजों के अहंकार को ठेस पहुंचाने की स्पष्ट रणनीति में आगा सफल रहे और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया. आठ दिनों के वायरल बुखार से उबरने के बाद वापसी कर रहे अभिषेक चार गेंदों पर लगातार दूसरी बार विश्व कप में शून्य पर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान ने अपने नए स्पिन पंचक, जिसमें साइम अयूब, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, शादाब खान और मोहम्मद नवाज शामिल थे, के साथ आक्रमण जारी रखा.

स्पिनरों का रहा दबदबा

सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बावजूद, भारत के नौ ओवरों के भीतर 88 रन बनाने के बाद पाकिस्तान ने नाटकीय वापसी की। स्पिनरों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले अयूब ने किशन को एक घुमावदार, धीमी गेंद से बोल्ड कर दिया, जो लेंथ पर रुककर बेल गिरा गई.रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्पिनर, संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ओवर दूसरे स्पेल में लौटकर, अयूब ने भारत को तब करारा झटका दिया जब वे अपनी गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. अयूब ने तिलक वर्मा और खतरनाक हार्दिक पांड्या को लगातार गेंदों पर आउट करके भारत की तेज पारी पर लगाम लगा दी.

सलमान आगा ने फेंका पहला ओवर

पाकिस्तान ने अंततः 18 ओवर स्पिन गेंदबाजी करवाई, जिसमें प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने केवल दो ओवर फेंके. हालांकि, पाकिस्तान विश्व कप के किसी मैच में छह स्पिनरों का इस्तेमाल करने वाली पहली टीम बन गई. संयोगवश, पाकिस्तान ने इससे पहले भी 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मैच में 18 ओवर स्पिन गेंदबाजी करवाई थी.

टी20 विश्व कप की एक पारी में स्पिन के सबसे अधिक ओवर

18 पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस 2012

18 पाकिस्तान बनाम भारत, कोलंबो आरपीएस 2026 *

16 अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड, दिल्ली 2016

16 अफगानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज, नागपुर 2016

16 पाकिस्तान बनाम अमेरिका, कोलंबो एसएससी 2026

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बनाया

आगा की टीम के स्पिन गेंदबाजों के आक्रामक आक्रमण के बावजूद, भारत ने किशन की 40 गेंदों पर खेली गई 77 रनों की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि 2007 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए नौ टी20 विश्व कप मैचों में भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है, जिसने 2022 में मेलबर्न में बनाए गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.यह मैच 2012 विश्व कप के बाद 14 वर्षों में दूसरी बार है जब भारत और पाकिस्तान कोलंबो की धरती पर आमने-सामने हैं.

