Advertisement
trendingNow13110926
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK T20: एक साथ बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड...भारत ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने फेंके 18 ओवर

IND vs PAK T20: एक साथ बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड...भारत ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने फेंके 18 ओवर

रविवार को ग्रुप ए के अहम मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आक्रमण की एक अनूठी श्रृंखला अपनाई और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजी के 18 ओवर फेंककर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.धीमी, स्पिन वाली पिच पर, पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुनने के बाद पाकिस्तान ने गेंदबाजी में एक अप्रत्याशित रणनीति अपनाई.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs pak
Ind vs pak

रविवार को ग्रुप ए के अहम मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आक्रमण की एक अनूठी श्रृंखला अपनाई और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिन गेंदबाजी के 18 ओवर फेंककर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.धीमी, स्पिन वाली पिच पर, पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुनने के बाद पाकिस्तान ने गेंदबाजी में एक अप्रत्याशित रणनीति अपनाई. कप्तान सलमान आगा, जिन्होंने पिछले नौ मैचों में केवल एक ओवर और इस विश्व कप के पिछले मैचों में एक भी ओवर नहीं फेंका था, नई गेंद से पहले गेंदबाजी करने उतरे. भारत के सलामी बल्लेबाजों के अहंकार को ठेस पहुंचाने की स्पष्ट रणनीति में आगा सफल रहे और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया. आठ दिनों के वायरल बुखार से उबरने के बाद वापसी कर रहे अभिषेक चार गेंदों पर लगातार दूसरी बार विश्व कप में शून्य पर आउट हुए. इसके बाद पाकिस्तान ने अपने नए स्पिन पंचक, जिसमें साइम अयूब, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, शादाब खान और मोहम्मद नवाज शामिल थे, के साथ आक्रमण जारी रखा.

स्पिनरों का रहा दबदबा
सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बावजूद, भारत के नौ ओवरों के भीतर 88 रन बनाने के बाद पाकिस्तान ने नाटकीय वापसी की। स्पिनरों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले अयूब ने किशन को एक घुमावदार, धीमी गेंद से बोल्ड कर दिया, जो लेंथ पर रुककर बेल गिरा गई.रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्पिनर, संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ओवर दूसरे स्पेल में लौटकर, अयूब ने भारत को तब करारा झटका दिया जब वे अपनी गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. अयूब ने तिलक वर्मा और खतरनाक हार्दिक पांड्या को लगातार गेंदों पर आउट करके भारत की तेज पारी पर लगाम लगा दी.

सलमान आगा ने फेंका पहला ओवर
पाकिस्तान ने अंततः 18 ओवर स्पिन गेंदबाजी करवाई, जिसमें प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने केवल दो ओवर फेंके. हालांकि, पाकिस्तान विश्व कप के किसी मैच में छह स्पिनरों का इस्तेमाल करने वाली पहली टीम बन गई. संयोगवश, पाकिस्तान ने इससे पहले भी 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मैच में 18 ओवर स्पिन गेंदबाजी करवाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 विश्व कप की एक पारी में स्पिन के सबसे अधिक ओवर
18 पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस 2012
18 पाकिस्तान बनाम भारत, कोलंबो आरपीएस 2026 *
16 अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड, दिल्ली 2016
16 अफगानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज, नागपुर 2016
16 पाकिस्तान बनाम अमेरिका, कोलंबो एसएससी 2026

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बनाया
आगा की टीम के स्पिन गेंदबाजों के आक्रामक आक्रमण के बावजूद, भारत ने किशन की 40 गेंदों पर खेली गई 77 रनों की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि 2007 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए नौ टी20 विश्व कप मैचों में भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है, जिसने 2022 में मेलबर्न में बनाए गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.यह मैच 2012 विश्व कप के बाद 14 वर्षों में दूसरी बार है जब भारत और पाकिस्तान कोलंबो की धरती पर आमने-सामने हैं.

ये भी पढ़ें:कोलंबो में मार-मार...किशन के तूफान में उड़ा पाकिस्तान,तोड़ दिया युवराज सिंह का प्रचंड रिकॉर्ड

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

ind vs pak t20

Trending news

J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल