IND vs PAK: जय शाह का सुपर प्लान... मोहसिन नकवी को मिलेगा 'धुरंधर' का डोज, कोलंबो में पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Dhurandhar: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फैंस को भारत-पाकिस्तान मैच का बेसब्री से इंतजार है. रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो में एक और ड्रामा देखने को मिलेगा. यह पहले से ही गरमागरम इस दुश्मनी को और बढ़ा देगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस रखने का फैसला किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:22 PM IST
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Dhurandhar: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फैंस को भारत-पाकिस्तान मैच का बेसब्री से इंतजार है. रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो में एक और ड्रामा देखने को मिलेगा. यह पहले से ही गरमागरम इस दुश्मनी को और बढ़ा देगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस रखने का फैसला किया. इससे मैच के रोमांच में बॉलीवुड का तड़का लगेगा. आईसीसी चेयरमैन जय शाह मुकाबले को देखने आएंगे और इस दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी होंगे. 

कोलंबो में बजेंगे धुरंधर के गाने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच से ठीक पहले रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का गाने बजने वाले हैं. मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था. कुछ वैसा ही नजारा कोलंबो में रविवार को देखने को मिल सकता है. स्टेडियम में मुकाबले से पहले फिल्म धुरंधर के वायरल गाने बजने वाले हैं. बता दें कि इस मूवी और इसके सांग को पाकिस्तान ने अपने देश में बैन किया था. ऐसे में उसके प्रशंसकों और मोहसिन नकवी को मैच से पहले इसे सुनना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच के लाइव अपडेट्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

हनुमानकिंड का परफॉर्मेंस

खबर है कि इस बड़े कदम के पीछे आईसीसी चेयरमैन जय शाह हैं और यह स्टंट बड़े ग्रुप ए मैच से पहले पाकिस्तान को परेशान कर सकता है. रात की सबसे बड़ी हाईलाइट सूरज चेरुकट की लाइव परफॉर्मेंस होगी, जो हनुमानकिंड के नाम से मशहूर हैं. यह रैपर धुरंधर के दमदार ट्रैक से फेमस हुए थे. उनकी मौजूदगी ने फैंस के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है और सोशल मीडिया पर पहले से ही आग लगी हुई है.

पाकिस्तान में बैन के बावजूद हुआ मशहूर

गाने के पीछे का इतिहास इस कदम को और भी धमाकेदार बनाता है. फिल्म को पाकिस्तान में कथित तौर पर पाकिस्तान विरोधी कहानी के कारण बैन कर दिया गया था. हालांकि, यह गाना बॉर्डर पार कर गया और सेंसेशन बन गया. दिलचस्प बात यह है कि इसे बिलावल भुट्टो जरदारी से जुड़े एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था. 

ये भी पढ़ें: India vs Pakistan: श्रीलंका में 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी, सोशल मीडिया पर 'बेशर्म' PCB हेड की बेइज्जती

मेन इन ब्लू के लिए बड़ी चुनौती

इस बीच, सूर्यकुमार यादव टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचों में से एक में भारत को लीड करने के लिए तैयार हैं. आईसीसी और पीसीबी के बीच कई दिनों के ऑफ-फील्ड टेंशन के बाद आखिरकार मैच शुरू होने वाला है. कोलंबो में स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है. बॉल आमतौर पर ग्रिप करती है और टर्न लेती है. इसके लिए बैट्समैन से कंट्रोल और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन की जरूरत होती है. पाकिस्तान को कंडीशंस की आदत हो गई है, क्योंकि वे कोलंबो में पहले ही दो मैच खेल चुके हैं.  अब देखना है कि भारतीय टीम सलमाम अली आगा और उनकी टीम की चुनौती को कैसे तोड़ती है.

