Advertisement
trendingNow13108393
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK T20 WC 2026 Weather Update: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया, कोलंबो में बरसेगा इंद्रदेव का कहर?

IND vs PAK T20 WC 2026 Weather Update: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया, कोलंबो में बरसेगा इंद्रदेव का कहर?

T20 World Cup 2026 IND vs PAK Weather Update: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हाई-वोल्टेज मैच पर फैंस की नजर है. विवादों से निकलते हुए आखिरकार यह मैच तय समय पर होगा. रविवार (15 फरवरी) को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इन दो चीर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK T20 WC 2026 Weather Update: भारत-पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया, कोलंबो में बरसेगा इंद्रदेव का कहर?

T20 World Cup 2026 IND vs PAK Weather Update: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हाई-वोल्टेज मैच पर फैंस की नजर है. विवादों से निकलते हुए आखिरकार यह मैच तय समय पर होगा. रविवार (15 फरवरी) को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इन दो चीर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. हालांकि, यह मैच एक बार फिर से मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन इस बार मुद्दा बॉयकॉट नहीं है.

मैच पर बारिश का साया

श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार, कोलंबो में रविवार (15 फरवरी) को हल्की से भारी बारिश हो सकती है, जिसका मतलब है कि मैच पर शक हो सकता है. यह नई मुश्किल तब आई है जब पाकिस्तानी सरकार ने पहले मैच के बॉयकॉट की घोषणा करने के बाद अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप मैच में खेलने की मंजूरी दे दी थी. मैच के दौरान इंद्रदेव का कहर देखने को मिल सकता है. इससे फैंस के हाथ निराश लग सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मौसम का पूर्वानुमान?

रविवार के मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, कोलंबो में बारिश की 85 प्रतिशत से ज्यादा संभावना है. शाम को तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दिन शहर में आंधी-तूफान की भी लगभग 24 प्रतिशत संभावना है. रविवार को कोलंबो में कुल 2.4mm बारिश होने का अनुमान है, जिससे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं.

ये भी पढ़ें: 6, 6, 6, 6, 4... ईशान किशन ने दिल्ली में किया धूम-धड़ाका, 20 गेंद पर ठोका अर्धशतक, दहशत में गेंदबाज

भारत-पाकिस्तान मैच के लिए है रिजर्व डे?

टी20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होते हैं. अगर रविवार को दोनों एशियाई राइवल्स के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमें बिना नतीजे के 1-1 पॉइंट शेयर करेंगी. जब हेड-टू-हेड मैचों की बात आती है तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 7-1 का रिकॉर्ड है. पाकिस्तान को सिर्फ एक जीत बाबर आजम की कप्तानी में 2021 में मिली थी.

ये भी पढ़ें: 43 साल के क्रिकेटर ने तोड़ा सनथ जयसूर्या का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, फिर भी टीम को मिली शर्मनाक हार

भारत-पाकिस्तान ने 2-2 मैच जीते

ग्रुप A में अब तक भारत और पाकिस्तान दोनों ने दो-दो जीत हासिल की हैं. डिफेंडिंग चैंपियन और सह-मेजबान भारत ने अमेरिका और नामीबिया को हराया है. दूसरी ओर, सलमान अली आगा की टीम ने नीदरलैंड्स और अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल की है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanT20 World Cup 2026IND vs Pak

Trending news

चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग